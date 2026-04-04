پخش «باغ کیانوش» در شبکه نمایش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه، فیلم سینمایی «باغ کیانوش» که برگرفته از کتابی به همین نام است، امشب ۱۵ فروردین ماه روانه آنتن می شود.

داستان این فیلم در زمان جنگ هشت ساله ایران و یکی از روستاهای اطراف شهر همدان اتفاق می‌افتد.

قصه از این قرار است که جشن عروسی پسر کیانوش نزدیک است و عباس و حمزه تصمیم می‌گیرند که در روز عروسی به باغ کیانوش رفته و دزدی کنند. اما غافل از این که دقیقا در همان زمان، یک هواپیمای بمب افکن در نزدیکی باغ سقوط می‌کند. پس از سقوط این هواپیما، خلبان عراقی آن به باغ کیانوش می‌آید و این باعث رخ دادن ماجراهای مختلفی خواهد شد.

همزمان با هدف قرار گرفتن جنگنده آمریکایی و گریختن خلبان هایش «باغ کیانوش» امشب ساعت ۲۱ از شبکه نمایش پخش می شود.

نویسندگی و کارگردانی این کار بر عهده رضا کشاورز حداد بوده و تهیه کننده آن محمدجواد موحد است.

شهرام حقیقت‌ دوست و عباس جمشیدی فر نیز از جمله بازیگران این فیلم هستند.