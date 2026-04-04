  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۱۱

پخش «باغ کیانوش» در شبکه نمایش

همزمان با هدف قرار گرفتن جنگنده آمریکایی و گریختن خلبان‌هایش «باغ کیانوش» امشب ساعت ۲۱ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه، فیلم سینمایی «باغ کیانوش» که برگرفته از کتابی به همین نام است، امشب ۱۵ فروردین ماه روانه آنتن می شود.

داستان این فیلم در زمان جنگ هشت ساله ایران و یکی از روستاهای اطراف شهر همدان اتفاق می‌افتد.

قصه از این قرار است که جشن عروسی پسر کیانوش نزدیک است و عباس و حمزه تصمیم می‌گیرند که در روز عروسی به باغ کیانوش رفته و دزدی کنند. اما غافل از این که دقیقا در همان زمان، یک هواپیمای بمب افکن در نزدیکی باغ سقوط می‌کند. پس از سقوط این هواپیما، خلبان عراقی آن به باغ کیانوش می‌آید و این باعث رخ دادن ماجراهای مختلفی خواهد شد.

نویسندگی و کارگردانی این کار بر عهده رضا کشاورز حداد بوده و تهیه کننده آن محمدجواد موحد است.

شهرام حقیقت‌ دوست و عباس جمشیدی فر نیز از جمله بازیگران این فیلم هستند.

کد مطلب 6791598

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها