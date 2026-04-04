حمیدرضا گوهری در گفتوگو با خبرنگار مهر، با تبریک آغاز سال جدید به همکاران، با اشاره به شرایط اخیر کشور، جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا را محکوم کرد و اظهار داشت: ملت ایران همواره در مسیر انقلاب اسلامی ایستادگی کرده و از آرمانهای کشور و رهبری حمایت میکند.
وی با تأکید بر ضرورت تداوم فعالیتهای کانون در تمامی مراکز افزود: همکاران، مربیان و مسئولان مراکز باید با جدیت و تلاش مضاعف، خدمات شایستهای به جامعه هدف ارائه دهند و فعالیتهای فرهنگی، هنری و ادبی را با قوت ادامه دهند.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کردستان با اشاره به اهمیت تولید محتوای فاخر و اجرای پویشهای فرهنگی، هنری و ادبی عنوان کرد: ارتباط مستمر مربیان با اعضا و تعامل مؤثر با کودکان و نوجوانان، زمینهساز شکلگیری فعالیتهای اثرگذار در این حوزه خواهد بود.
گوهری در ادامه، امانت کتاب، تمدید عضویت اعضا و ارائه خدمات فرهنگی به مخاطبان را از اولویتهای مهم مراکز دانست و گفت: در شرایط دشوار، کاهش اضطراب و استرس کودکان و نوجوانان باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی با اشاره به پویش «پیک پیروزی» در سطح کشور افزود: مربیان با حضور فعال در این پویش میتوانند نقش مؤثری در خدمترسانی فرهنگی به کودکان و نوجوانان آسیبدیده از جنگ ایفا کنند.
گوهری در پایان بر استمرار خدمترسانی هدفمند، افزایش انرژی و توان کاری و تولید آثار ارزشمند برای کودکان و نوجوانان استان تأکید کرد.
نظر شما