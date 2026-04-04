به گزارش خبرگزاری مهر،محسن محمدی صفری کوچی با بیان اینکه طرح توزیع مرغ منجمد سیار از ۱۴ اسفندماه سال گذشته آغاز شد، گفت: توزیع سیار مرغ منجمد هر روز و بدون توقف در نقاط هدف انجام می‌شود و این روند تا رسیدن به ثبات کامل بازار ادامه خواهد داشت.

به گفته این مقام مسئول؛ تاکنون مجموعاً ۹۰ تن مرغ منجمد از طریق دو اکیپ سیار در منطق کم برخوردار سطح شهر شیراز توزیع شده است.

محمدی صفری کوچی اظهار کرد: قیمت هر کیلو مرغ توزیعی ۲۴۵ هزار تومان تعیین شده تا اقشار کم‌برخوردار بتوانند با سهولت بیشتری کالاهای اساسی مورد نیاز خود را تهیه کنند.

وی گفت: در شرایطی که کشور با بحران ناشی از حملات هوایی و موشکی دشمنان خارجی روبه‌روست، اداره‌کل پشتیبانی امور دام استان فارس بدون وقفه فعالیت می‌کند تا زنجیره تأمین و توزیع اقلام اساسی دچار اختلال نشود.

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان فارس تأکید کرد: تمام تلاش ما این است که حتی در سخت‌ترین شرایط نیز کوچک‌ترین خللی در خدمت‌رسانی، تأمین و توزیع گوشت مرغ در استان فارس ایجاد نشود.