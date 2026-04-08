سینماگران اروپایی از «ایران» گفتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، اریک مارلین اشپیتزر صدابردار مشهور و موزیسین اتریشی که در سیزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» حضور داشت با ارسال پیامی محبت آمیز به واحد بین‌الملل مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی تاکید کرد: از دیدن تصاویر مرکز گسترش که آسیب دیده بود، متاثر شدم. برای همه شما دوستان جشنواره «سینماحقیقت» آرزوی سلامتی دارم، قلب من با شماست. به امید صلح و دوستی.

نیکولا مارازانو تهیه کننده و پخش کننده ایتالیایی و عضو هیئت انتخاب جشنواره بین المللی فیلم رم، که با جشنواره های مختلف همکاری دارد و در یازدهمین جشنواره «سینماحقیقت» به ایران آمد، با ارسال پیامی به بخش بین الملل مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، نوشت: از شرایط پیش آمده غمگینم؛ آنها تاوان کاری را که با مردم ایران کردند، پس خواهند داد.