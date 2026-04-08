۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۱۰

سینماگران اروپایی از «ایران» گفتند

اریک مارلین اشپیتزر و نیکولا مارازانو دو سینماگر اروپایی که تجربه حضور در جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت» را دارند، با ارسال پیام‌هایی با مردم ایران همدلی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، اریک مارلین اشپیتزر صدابردار مشهور و موزیسین اتریشی که در سیزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» حضور داشت با ارسال پیامی محبت آمیز به واحد بین‌الملل مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی تاکید کرد: از دیدن تصاویر مرکز گسترش که آسیب دیده بود، متاثر شدم. برای همه شما دوستان جشنواره «سینماحقیقت» آرزوی سلامتی دارم، قلب من با شماست. به امید صلح و دوستی.

نیکولا مارازانو تهیه کننده و پخش کننده ایتالیایی و عضو هیئت انتخاب جشنواره بین المللی فیلم رم، که با جشنواره های مختلف همکاری دارد و در یازدهمین جشنواره «سینماحقیقت» به ایران آمد، با ارسال پیامی به بخش بین الملل مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، نوشت: از شرایط پیش آمده غمگینم؛ آنها تاوان کاری را که با مردم ایران کردند، پس خواهند داد.

