به گزارش خبرنگار مهر، پس از تجاوز وحشیانه آمریکا و اسراییل به خاک ایران تمامی مسابقات ورزشی و از جمله لیگ برتر والیبال به حالت تعلیق آمد اما فدراسیون والیبال و سازمان لیگ در ایام تعطیلات نوروز اعلام کردند که مقرر شده مسابقات لیگ برتر والیبال را از ۱۵ تا ۱۰ اردیبهشت ماه برگزار خواهند کرد. البته با پایان تعطیلات نوروز خبری از برگزاری لیگ نبود و فدراسیون هم هیچ خبری مبنی بر برگزاری مسابقات اعلام نکرد.
جبار قوچان نژاد رئیس سازمان لیگ در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین تصمیمگیری در مورد ادامه مسابقات لیگ برتر والیبال گفت: هنوز تصمیمگیری دقیقی صورت نگرفته و چند روز دیگر با اعضای هیئت رئیسه جلسه خواهیم گذاشت. منتظر هستیم تا ببینیم در چند روز آینده وضعیت به چه صورت خواهد بود و پس از آن نظر نهایی را در مورد لیگ اعلام میکنیم.
اگرچه صحبتهای رئیس سازمان لیگ به طور دقیق در مورد برگزاری مسابقات لیگ مشخص نبود و هنوز در مورد ادامه مسابقات به گفته قوچان نژاد تصمیم نهایی گرفته نشده است اما شواهد و قرائن حاکی از این است که مسابقات لیگ برتر والیبال امسال دیگر برگزار نخواهد شد و با توجه به شرایط فعلی رقابتها نیمهتمام خواهد ماند.
یکی از دلایلی که احتمال لغو مسابقات را بیش از پیش پررنگ کرده است، بحث آمادگی تیمهاست. از نهم اسفندماه که رژیم صهیونی و آمریکایی به خاک ایران تجاوز کردند تا به امروز ۳۷ روز میگذرد و تمامی بازیکنان تیمهای لیگ برتری در این مدت تمرینی نداشتند.
بنابراین اگر قرار باشد مسابقات لیگ برتر شود، حداقل باید ۲۰ روز به تیمها فرصت داد تا به آمادگی حداقلی برسند. همین موضوع باعث میشود تا آمادگی بازیکنان تا اواخر فروردین یا اوایل اردیبهشت ماه طول بکشد و زمان زیادی از دست برود.
از طرفی دیگر اردوهای تیم ملی بزرگسالان اواسط اردیبهشت ماه شروع میشود و با توجه به اینکه امسال سال مهمی برای والیبال ایران است، در نهایت با برگزاری لیگ فرصتی برای اردوهای تیم ملی باقی نمیماند و همین موضوع دلیل محکم دیگری برای لغو مسابقات لیگ برتر والیبال است.
ضمن اینکه طبق پیگیریهای خبرنگار مهر احتمال اردو زدن تیم ملی در یک کشور دیگر هم وجود دارد و به همین دلیل تمامی این موارد دست به دست هم خواهند داد تا برگزاری لیگ برتر به بنبست برسد.
در کنار این موارد مسابقات لیگ قهرمانان مردان آسیا ۲۰۲۶ هم از ۲۳ تا ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در شهر پونتیاناک کشور اندونزی برگزار خواهد شد و تیم فولاد سیرجان نماینده ایران در این مسابقات خواهد بود و همین موضوع هم یکی دیگر از دلایل عدم برگزاری مسابقات لیگ است.
بنابراین با توجه به این شرایط به احتمال زیاد ادامه مسابقات لیگ برتر برگزار نخواهد شد و امسال برای اولین بار رقابتها نیمهتمام خواهد ماند. البته لیگ برتر امسال از همان ابتدا شرایط خاص و ویژهای داشت، در ابتدا مسابقات به دلیل حضور تیم ملی بزرگسالان در مسابقات بازیهای کشورهای اسلامی یک ماه به تعویق افتاد. پس از در دیماه به دلیل شرایطی که در کشور به وجود آمد مسابقات به صورت متمرکز در تهران پیگیری شد و در اسفندماه هم با حمله دشمن به حالت تعلیق درآمد.
