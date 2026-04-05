خسارات ۶۶۰ میلیارد تومان سیلاب به بخش کشاورزی استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، حسین گرامی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران در جهاد کشاورزی استان سمنان با اشاره به سیلاب هفته گذشته در نقاط مختلف استان بیان کرد: در روزهای ششم و هفتم فروردین ماه به‌دلیل شدت و پراکندگی زیاد بارش‌ها بخش‌های وسیعی از مناطق کشاورزی استان دچار سیل زدگی و خسارت ناشی از تگرگ شدند.

وی افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیم‌های کارشناسی تخصصی به نقاط مختلف اعزام شدند و پس از بازدیدهای میدانی و بررسی‌های دقیق، مجموع خسارات وارده به بخش‌های مختلف کشاورزی، دامی و زیربنایی جمع‌بندی و گزارش نهایی در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار گرفته است.

رئیس اداره مدیریت بحران و کاهش مخاطرات کشاورزی استان سمنان با تشریح ابعاد این خسارت، تصریح کرد: برآورد اولیه نشان می‌دهد بیش از شش هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال خسارت به بخش‌های مختلف از جمله اراضی زراعی، باغی، دام سبک، تأسیسات کشاورزی، منابع آبی وارد شده است.

گرامی با بیان اینکه جاده‌های بین مزارع و کانال‌های انتقال آب در بسیاری از مناطق دچار آسیب جدی شده‌اند، ابراز کرد: توجه به پیش‌بینی های هواشناسی وانجام ملاحظات فنی در راستای کاهش آسیب های ناشی از مخاطرات اقلیمی موثر است.

وی افزود: با توجه به وقوع حوادث قهری، تنها راهکار مطمئن برای جبران بخشی از هزینه‌ها و بازگشت به چرخه تولید، انجام بیمه محصولات کشاورزی است؛ لذا به تمامی بهره‌برداران توصیه می‌شود بیمه محصولات کشاورزی را به‌عنوان یک اولویت اصلی در دستور کار خود قرار دهند تا در مواقع بحرانی وتحمیل خسارت ها از حمایت‌های قانونی لازم برخوردار شوند.