به گزارش خبرنگار مهر، تعدادی از هنرمندان فعال عرصه موسیقی نواحی روز یکشنبه شانزدهم فروردین ۱۴۰۵ با انتشار متنی ضمن محکومیت حملات و جنایات دشمن در جریان جنگ رمضان آمادگی خود را برای دفاع از تمامیت ارضی کشورمان اعلام کردند.

در متن منتشر شده از سوی این تعداد از هنرمندان موسیقی نواحی آمده است:

«با درود و احترام به روح همه سرداران ملی، قهرمانان، جان فدایان میهن که جان دادند ولی خاک ندادند.

ایران عزیز سرزمین حماسه و حماسه سرایی است.

نغمه‌هایی که خنیاگران سینه به سینه در وصف دلاوران روایت می‌کنند در این سرزمین بسیارند.

گرچه لالایی مادران این سرزمینن از صلح و دوستی روایت می‌کند ولی وقتی تهاجمی از سوی دشمنان به خاکمان صورت گیرد همان لالایی‌ها با درون مایه حماسی خوانده می‌شوند.

هنرمندان موسیقی نواحی ایران ضمن محکوم کردن حملات و جنایات دشمنان این خاک همرزم با سایر میهن‌دوستان سازهای‌مان را برای یکپارچگی ایران کوک می‌کنیم.

اگر دشمن قصد تعرض به جزیره خارک و جزایر سه‌گانه داشته باشد به خلیج همیشه فارس خواهیم رفت و تا پای جان از کشورمان دفاع خواهیم کرد.

زپوچ جهان هیچ اگر دوست دارم/ تو را ای کهن بوم و بر دوستت دارم.»