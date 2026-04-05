پیش بینی هوای استان هرمزگان در ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه نژاد اظهار کرد: آسمان استان نیمه ابری همراه با افزایش و گذر ابر، رگبار باران و باد لحظه‌ای در برخی نقاط به ویژه ارتفاعات شرقی و مرکزی استان و افزایش سرعت بادهای غربی تلاطم دریا پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد افزود: بیشینه سرعت باد بویژه بعدازظهر و شب در محدوده ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا تا نزدیک ۱۵۰ سانتیمتر می‌رسد.

وی توصیه کرد: شناورهای سبک و صیادی از رفت و آمد خودداری کنند و تمهیدات لازم برای دیگر شناورها در بنادر استان صورت گیرد.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: فردا بعدازظهر و شب بر سرعت باد و تلاطم دریا افزوده می‌شود.

حمزه نژاد افزود: با توجه به این افزایش باد، وقوع گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا علاوه بر سواحل و جزایر در مناطق دور از ساحل نیز پیش بینی می‌شود.

وی توصیه کرد: تمهیدات لازم در این زمینه اندیشیده شود.

وی گفت: شرایط ناپایدار دریایی و مواج بودن دریا تا اواخر وقت چهارشنبه ۱۹ فروردین ادامه دارد.

حمزه نژاد افزود: در این مدت دما نوسان یک تا ۳ درجه‌ای دارد.