ملی پوش جودو بانوان: پرچم ایران همچنان در قله های جهانی خواهد درخشید

به گزارش خبرگزاری مهر، سمیرا خاک خواه با اشاره به اتفاقاتی که در کشور رخ داده است گفت: قلبمان بابت جنگ تحمیلی رمضان، شهادت رهبر انقلاب، دانشجویان، ورزشکاران و دانش آموزان مدرسه شجره طیبه میناب به درد آمده است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در کدام قانون، در کجای وجدان بشری نوشته‌اند که ورزشگاه، بیمارستان، دانشگاه یا مدرسه باید هدف قرار گیرد؟ اینها جنایاتی آشکار از کشورهایی هستند که دم از حقوق بشر می‌زنند و هر روز برای کشورهای منطقه تهدید محسوب می‌شوند.

عضو تیم ملی جودو بانوان ایران افزود: در روز های اخیر کشور عزیز ما را با هدف قرار دادن تاسیسات انرژی (برق و نفت و ...) تهدید می‌کنند، دنیا بداند اینجا ایران است؛ جایی که شما با یک ملت طرف هستید. اراده‌ ما فراتر از تفکر شماست و ما یاد گرفتیم چطور در تنگناهای زندگی قد بکشیم.

خاک خواه در پایان گفت: پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران بر قله های جهانی همچنان می‌درخشد، چون ما ایستاده، مقاوم و پر امید هستیم.