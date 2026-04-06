به گزارش خبرنگار مهر، با حمله رژیم صهیونیستی و آمریکایی به خاک ایران، تمام مسابقات و رویدادهای ورزشی تحتالشعاع قرار گرفت. با این حال، تیمهای ملی کشتی آزاد و فرنگی پس از یک وقفه بعد از حمله وحشیانه به ایران، در ایام نوروز تمرینات خود را پیگیری کردند تا بتوانند به مسابقات قهرمانی آسیا اعزام شوند.
در نهایت، با تلاش فدراسیون کشتی، تیم ملی کشتی فرنگی چند روز یکشنبه 16 فروردین از طریق مرز زمینی راهی بیشکک قرقیزستان شد و شاگردان پژمان درستکار هم تا چند روز دیگر از طریق مرز زمینی راهی این کشور خواهند شد. اما با توجه به شرایط جنگی که در کشور حاکم است، دیگر برنامهها و مسابقات کشتی هنوز تعیینتکلیف نشدهاند.
سال گذشته، انتخابی جام تختی در اسفندماه برگزار شد و مسابقات جام تختی در اردیبهشتماه بود، اما امسال طبق برنامه فدراسیون کشتی قرار بر این بود که انتخابی جام تختی در فروردینماه برگزار شود و مسابقات هم در خردادماه باشد.
امسال رقابتهای جام تختی یکی از مراحل مهم انتخابی تیم ملی خواهد بود و به نظر میرسد مرحله نهایی انتخابی بسیاری از اوزان آزاد و فرنگی در این رقابتها انجام شود. اما با توجه به شرایط جنگی، مشخص نیست این مسابقات برگزار شود.
حمید یاری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برگزاری انتخابی جام تختی گفت: قرار بود مسابقات انتخابی جام تختی هفته آینده (اواخر فروردین) برگزار شود اما با توجه به شرایط فعلی برگزاری این مسابقات در دستور کار نیست.
وی در مورد اعزام دیگر ردههای سنی به مسابقات مختلف گفت: در مورد این موضوع هم قرار است جلسه بگذاریم و درباره آن تصمیمگیری کنیم.
رئیس سازمان لیگ کشتی تأکید کرد: تیمهای کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان با توجه به شرایط خاصی که داشتند و با تلاشهای فدراسیون از طریق زمینی اعزام شدند اما در مورد دیگر ردههای سنی باید تصمیمگیری کنیم. به هر حال، از یک طرف شرایط جنگی و از طرف دیگر هزینههای اعزامها که باید به صورت زمینی انجام شود، همه آنها باید مدیریت شود تا ببینیم تکلیف در آینده چه خواهد شد.
نظر شما