انفجار در یک مرکز صهیونیستی در هلند 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه‌های هلندی گزارش دادند که انفجاری در ورودی یک مرکز حامی رژیم صهیونیستی در شهر نایکرک هلند رخ داده که به ساختمان آسیب رسانده است، اما تلفاتی گزارش نشده است.

پلیس روز شنبه اعلام کرد که انفجاری در ورودی یک مرکز صهیونیستی در شهر نایکرک در مرکز هلند رخ داده که به ساختمان خسارات مادی وارد کرده است. این ساختمان در لحظه وقوع حادثه خالی از سکنه بود.

بیانیه پلیس حاکی از آن است که تحقیقات اولیه، بر اساس دوربین‌های مداربسته، نشان می‌دهد که فردی با لباس سیاه یک بمب را در مقابل ورودی مرکز متعلق به لابی صهیونیستی موسوم به «مسیحیان برای اسرائیل» قرار داده است. مقامات امنیتی هلند عملیات تعقیب و گریز گسترده‌ای را آغاز کرده‌اند که تاکنون منجر به دستگیری هیچ مظنونی نشده است.