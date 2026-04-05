آمار متفاوت از تاثیرگذاری مهاجم ایران/ طارمی بهترین تعویضی یونان شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طارمی مهاجم ۳۳ ساله و ملیپوش ایرانی المپیاکوس در فصل جاری رقابتهای فوتبال یونان، در مجموع ۱۹ دیدار برای تیمش به میدان رفته و از نظر آماری عملکرد قابل قبولی از خود به جای گذاشته است.
سایت «Atletic» یونان در این رابطه نوشت: طارمی در این تعداد مسابقه، ۱۲ بار در ترکیب اصلی حضور داشته و در ۷ دیدار نیز بهعنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شده که این تصمیم با نظر خوزه لوئیس مندیلیبار سرمربی تیم اتخاذ شده است.
این مهاجم ایرانی در مجموع ۱۰۹ دقیقه حضور بهعنوان یار تعویضی، موفق به ثبت ۴ گل و یک پاس گل شده که این آمار، نشاندهنده کیفیت فنی بالا و قدرت تمامکنندگی او در جریان بازیهاست. گلهای به ثمر رسیده توسط طارمی در مقاطع حساس مسابقات، امتیازات مهمی را برای تیمش به همراه داشته است.
در ادامه این گزارش، عملکرد چهار بازیکن دیگر نیز مورد بررسی قرار گرفته است؛ یانیس پاساس از باشگاه آ.ا.ل، الکساندر یرمهیف از پائوک، فابریسیو پدروزو از لِوادیاکوس و کوستا آلکسیچ مهاجم صربستانی پانتولیکوس که در کنار طارمی، بهعنوان تأثیرگذارترین بازیکنان تعویضی فصل فوتبال یونان معرفی شدهاند.
آمار طارمی به شرح زیر است:
* مهدی طارمی
۷ بازی بهعنوان بازیکن تعویضی، ۱۰۹ دقیقه، ۴ گل، و یک پاس گل
نظر شما