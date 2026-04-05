تمدید مهلت ثبت درخواست میهمان دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی

به گزارش خبرنگار مهر،محمد فتحی معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی، با اعلام این خبر اظهار داشت: ثبت درخواست میهمانی دانشجویان در سامانه جامع آموزشی دانشگاه برای نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ از ۱۷ فروردین آغاز و تا ۲۴ فروردین ادامه خواهد داشت.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی‌کاربردی تصریح کرد: بر اساس ضوابط مندرج در آیین‌نامه نقل‌وانتقالات دانشگاه، ثبت درخواست میهمانی صرفاً برای دانشجویانی مجاز است که حداقل یک نیمسال تحصیلی را با گذراندن حداقل ۱۲ واحد درسی در مرکز آموزشی مبدأ سپری کرده باشند.

فتحی در خاتمه گفت: با عنایت به مدت زمان باقیمانده از نیمسال تحصیلی لازم است دانشجویان متقاضی در اسرع وقت برای تکمیل فرآیند مذکور اقدام نمایند.