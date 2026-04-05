سامانه بارشی از فردا وارد ایلام می شود

علی محمد پاکدل نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی تا روز دوشنبه به دلیل شرایط ناپایدار جوی، رشد ابر، وزش باد نسبتا شدید و در برخی نقاط رگبار و رعد و برق غالبا به‌صورت نقطه‌ای پیش‌بینی می‌شود. احتمال وقوع این پدیده‌ها در نواحی شمالی و شرقی استان بیشتر است.

وی بیان کرد: با توجه به ماهیت رگباری بارش‌های بهاری و امکان تقویت نقطه‌ای آن ازهم‌استانی‌های عزیز درخواست می‌شود نسبت به خطرات احتمالی از جمله آبگرفتگی موقتی و نقطه‌ای معابر صاعقه و احتمال آسیب به سازه‌های سبک احتیاط لازم را داشته باشند.

وی تصریح کرد: همچنین طی امروز به دلیل وزش باد شدید در کشور عراق و سوریه احتمال شکل‌گیری توده گرد و خاک و نفوذ آن از اواخر وقت به برخی نقاط استان، به‌ویژه نواحی مرزی، وجود دارد.

پاکدل نژاد اضافه کرد: دمای هوا نیز طی امروز و فردا حدود ۳ تا ۵ درجه نسبت به روز گذشته کاهش می‌یابد و در روزهای بعدی نوسانات دمایی چندان محسوس نخواهد بود.

وی گفت: از شهروندان محترم درخواست می‌شود ضمن رعایت نکات ایمنی از توقف در حاشیه مسیل‌ها قرار گرفتن در فضای باز هنگام وقوع رعد و برق و تردد غیرضروری در شرایط گرد و غبار خودداری کنند.