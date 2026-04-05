دعوت روسیه از ورزشکاران ایران برای حضور در چهار رویداد مهم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان در جریان اجلاس جهانی بازی‌های قومیتی در شهر آنتالیای ترکیه با میخاییل دگتیارف، وزیر ورزش و جوانان روسیه ملاقات کرد.

ایران و روسیه در حالی تاکنون مراودات خوبی در استفاده از ظرفیت‌های ورزشی یکدیگر داشته‌اند که در نشست مذکور همچنان بر توسعه این تعاملات تاکید شد و مذاکرات لازم در خصوص حضور ورزشکاران دو کشور در اردوهای تمرینی مشترک، انعقاد تفاهم نامه‌های ورزشی، سیاست همگرایی در مجامع جهانی و ....صورت گرفت.

میخاییل دگتیارف، وزیر ورزش روسیه ضمن ابراز همدردی نسبت به شهادت ورزشکاران و دانش آموزان ایرانی در جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونی گفت: ما برنامه‌ریزی‌های ورزشی خوبی با ایران داریم و در آینده هم ادامه خواهد داشت. از حمایت‌های ایران در رفع محرومیت روسیه در کمیته بین المللی پارالمپیک و سایر مجامع انتخاباتی سپاسگزاریم. ما در حال مبارزه هستیم تا از حق قانونی خودمان برای شرکت در سایر مسابقات استفاده کنیم و این تعلیق را در کمیته بین المللی المپیک نیز برطرف کنیم. وی از دنیامالی خواست تا ورزشکاران ایرانی در رویدادهایی که سال جاری روسیه حضور پیدا کنند: ایران و روسیه اردوهای مشترک زیادی برگزار کرده‌اند. علاقه‌مندیم این اردوها ادامه‌دار باشد. ضمن این که آمادگی این را داریم که ایران به روسیه دانشجو هم اعزام کند. سال جاری مسابقات مسلمانان جهان را در کازان، رقابت‌های تابستانی را در سن پترزبورگ و دو رویداد در ولادی وستوک و کراسنو یارسک داریم. از ورزشکاران ایرانی دعوت می‌کنیم در این رقابت‌ها حاضر شوند.

وزیر ورزش روسیه در این خصوص خاطر نشان کرد که مسابقات با حضور رییس جمهور پوتین برگزار می‌شود، از این رو رسما از رییس جمهور ایران و وزیر ورزش و جوانان نیز رسما دعوت کرد تا تماشاگر این مسابقات باشند.

میخاییل دگتیارف یادآور شد: ایران و روسیه یک تفاهم‌نامه همکاری تا سال ۲۰۲۸ دارند، نیاز است کمیته‌های ملی المپیک دو کشور تجدیدنظر و تغییراتی روی این تفاهم‌نامه داشته باشند.

وی در پایان گفت: حضور دو کشور در اجلاس وزرای ورزش سازمان همکاری شانگهای مطمئنا می‌تواند نقش سازنده‌ای در تصمیمات جهانی داشته باشند، بنابراین باید بتوانیم با تعاملات هر چه بیشتر از جایگاهی که داریم بهره‌مند شویم.

این نشست با صحبت‌های دکتر احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان ایران ادامه پیدا کرد. وی در ابتدا به رفع تعلیق ورزش روسیه از کمیته بین المللی پارالمپیک اشاره کرد و گفت: خوشحالیم که این محرومیت برطرف شد، ایران هر تلاشی انجام می‌دهد تا این مشکل در IOC هم مرتفع شود. متاسفانه مجامع جهانی و IOC رفتار سیاسی و دوگانه‌ای در برخورد با کشورها دارند و این رفتار در حال فراگیر شدن است. حضور خانم کاونتری در IOCکه شخصیتی معتدل است، فرصت خوبی است تا بتوانیم با همکاری یکدیگر این چالش را برطرف کنیم و یک کلونی با وزرای سایر کشورها برای بازگرداندن این رای تشکیل بدهیم. وی در ادامه این مطلب بیان کرد: مشابه این رفتار در مورد ایران هم صورت گرفته است. جام جهانی در آمریکاست و با توجه به جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونی علیه ایران، هیچ کشوری حتی رفتارهای رییس جمهور آمریکا را محکوم نکرده اما اگر میزبان کشوری غیر آمریکا بود حتما مجامع جهانی آن را تعلیق کرده بودند. دنیامالی در خصوص توسعه همکاری‌های میان دو کشور اظهار داشت: روسیه و ایران شرکای تجاری و همسایگان خوبی هستند. توسعه روابط برای ما حائز اهمیت است.حتما تیم‌های خود را در مسابقات و اردوهای روسیه شرکت خواهیم داد و بر اساس یک پلن اجرایی جلو خواهیم رفت.