به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نوذری استاندار قزوین، به همراه معاونان خود با پیوستن به پویش ملی «جان‌فدا برای ایران»، همگام با ملت غیور ایران اسلامی، حمایت قاطع خود را از تمامیت ارضی، امنیت ملی و ارزش‌های اسلامی کشور اعلام کرد.

وی ضمن دعوت از عموم مردم برای مشارکت در این حرکت مردمی، تأکید کرد: پویش «جان‌فدا» نمادی از وحدت، همبستگی و آمادگی ملت ایران در برابر تهدیدات دشمنان است و حضور گسترده مردم در آن، بیانگر عزم ملی برای دفاع از میهن و آرمان‌های انقلاب اسلامی خواهد بود.

این پویش که در واکنش به تهدیدات اخیر علیه مرزها و منافع کشور شکل گرفته، با هدف تقویت انسجام ملی و اعلام آمادگی عمومی برای پاسداری از ایران اسلامی در حال گسترش است.

مردم ولایتمدار و مومن استان می‌توانند با ارسال عدد یک به شماره ۳۰۰۰۱۱۵۵ یا مراجعه به وب‌سایت janfadaa.ir به این پویش ملحق شوند