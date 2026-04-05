به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، ابوالقاسم حسینپور، مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اشاره به تداوم صدور مجوز صادرات گیاهان دارویی و فرآوردههای مرتعی، گفت: با توجه به بارشهای خوب در مناطق مختلف کشور و رویش گیاهان مرتعی و قارچهای کوهی (دنبلان) در سطح مراتع، بهرهبرداری در قالب طرحهای مرتعداری و صدور مجوز برای صادرات محصولات فرعی مرتعی جهت ارقام مجاز در حال انجام است.
وی افزود: فهرست اقلام مجاز صادرات گیاهان دارویی و صنعتی و دیگر محصولات فرعی مرتعی از عرصههای منابع طبیعی شامل آنغوزه تلخ و شیرین، باریجه، کتیرا، کنگر، دنبلان سفید- قرمز و قهوهای، علف گاو زبان، کانابیس و آویشن شیرازی و دنایی است.
حسینپور، هرگونه صدور مجوز بهرهبرداری از گیاهان دارویی و صنعتی را منوط به انجام تعهدات احیایی رویشگاههای مرتعی در قالب طرحهای مرتعداری دانست.
