  1. اقتصاد
  2. کشاورزی و دامداری
۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱

تداوم صدور مجوز صادرات گیاهان دارویی و فرآورده‌های مرتعی

مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از تداوم صدور مجوز اقلام مجاز صادراتی برای گیاهان دارویی، صنعتی و فرآورده‌های مرتعی از سطح عرصه‌های منابع طبیعی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، ابوالقاسم حسین‌پور، مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اشاره به تداوم صدور مجوز صادرات گیاهان دارویی و فرآورده‌های مرتعی، گفت: با توجه به بارش‌های خوب در مناطق مختلف کشور و رویش گیاهان مرتعی و قارچ‌های کوهی (دنبلان) در سطح مراتع، بهره‌برداری در قالب طرح‌های مرتعداری و صدور مجوز برای صادرات محصولات فرعی مرتعی جهت ارقام مجاز در حال انجام است.

وی افزود: فهرست اقلام مجاز صادرات گیاهان دارویی و صنعتی و دیگر محصولات فرعی مرتعی از عرصه‌های منابع طبیعی شامل آنغوزه تلخ و شیرین، باریجه، کتیرا، کنگر، دنبلان سفید- قرمز و قهوه‌ای، علف گاو زبان، کانابیس و آویشن شیرازی و دنایی است.

حسین‌پور، هرگونه صدور مجوز بهره‌برداری از گیاهان دارویی و صنعتی را منوط به انجام تعهدات احیایی رویشگاه‌های مرتعی در قالب طرح‌های مرتعداری دانست.

فاطمه امیر احمدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها