۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۰۷

نیروهای پدافند بندرعباس از سنگر دفاع جهیزیه یک زوج را فراهم کردند

بندرعباس-پدافندی های قهرمان بندرعباس در این روزهای جنگ هم هوای آسمان کشورشان را دارند هم هوای دل مردم کشورشان را و با مشارکت یکدیگر جهیزیه یک زوج را تهیه کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، چند قلم از جهیزیه تازه عروس تحت پوشش خیریه امام حسن مجتبی (ع) منطقه پدافند هوایی جنوب شرق ارتش توسط رزمندگان دفاع از میهن تامین شد.

دلاور مردان شجاع و غیور منطقه پدافند هوایی جنوب شرق ارتش جمهوری اسلامی ایران در این روزها جدا از وظیفه ذاتی خود که دفاع جانانه از کیان وطن عزیزمان هست، در راستای اعتلای شعار «ارتش فدای ملت» تعداد چندی از اقلام جهیزیه نو عروس تحت پوشش خیریه این منطقه را از محل مبالغ اهدایی خانواده‌های با بصیرت منطقه تهیه و در اختیار ایشان برای آغاز یک زندگی مشترک و عاشقانه قرار دادند.

