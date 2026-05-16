بیات: اختصاص ۶۱۰ میلیارد ریال اعتبار برای ارتقای فضاهای آموزشی خمین

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بیات ظهر شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش خمین اظهار کرد: برگزاری حضوری امتحانات با رعایت تمهیدات لازم و در محیطهای ایمن باید در اولویت قرار دارد.
وی افزود: مسائل و مشکلات حوزه آموزش استانها مورد بررسی قرار گرفت و بخشی از اعتبارات این حوزه از طریق خیرین، منابع غیرخیرین و اعتبارات ملی تأمین شده است.
بیات تصریح کرد: آموزش مجازی در شرایط خاص اجتنابناپذیر است اما این شیوه موجب افت تحصیلی، کاهش کیفیت یادگیری بهویژه در مقاطع ابتدایی تا پایه دهم و افزایش اضطراب دانشآموزان در زمان امتحانات میشود.
وی ادامه داد: امتحانات باید به صورت حضوری و با رعایت کامل ضوابط ایمنی برگزار شود و با تقسیمبندی دانشآموزان در سه نوبت و جابجایی ساعات برگزاری، از تراکم در جلسات امتحانی کاسته شود.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: آموزش و پرورش باید با تصمیمگیریهای کارشناسی و برگزاری کلاسهای جبرانی، از تضییع حقوق تحصیلی دانشآموزان جلوگیری کرده و آرامش خاطر خانوادهها را در اولویت قرار دهد.
وی با اشاره به اختصاص ۶۱۰ میلیارد ریال اعتبار برای ارتقای فضاهای آموزشی شهرستان خمین افزود: این اعتبار برای تکمیل و تجهیز ۱۹ آموزشگاه و بهبود زیرساختهای آموزشی هزینه خواهد شد.
نظر شما