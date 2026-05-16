  1. استانها
  2. مرکزی
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۴۶

بیات: اختصاص ۶۱۰ میلیارد ریال اعتبار برای ارتقای فضاهای آموزشی خمین

بیات: اختصاص ۶۱۰ میلیارد ریال اعتبار برای ارتقای فضاهای آموزشی خمین

خمین- نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی از اختصاص ۶۱۰ میلیارد ریال اعتبار برای ارتقای فضاهای آموزشی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بیات ظهر شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش خمین اظهار کرد: برگزاری حضوری امتحانات با رعایت تمهیدات لازم و در محیط‌های ایمن باید در اولویت قرار دارد.

وی افزود: مسائل و مشکلات حوزه آموزش استان‌ها مورد بررسی قرار گرفت و بخشی از اعتبارات این حوزه از طریق خیرین، منابع غیرخیرین و اعتبارات ملی تأمین شده است.

بیات تصریح کرد: آموزش مجازی در شرایط خاص اجتناب‌ناپذیر است اما این شیوه موجب افت تحصیلی، کاهش کیفیت یادگیری به‌ویژه در مقاطع ابتدایی تا پایه دهم و افزایش اضطراب دانش‌آموزان در زمان امتحانات می‌شود.

وی ادامه داد: امتحانات باید به صورت حضوری و با رعایت کامل ضوابط ایمنی برگزار شود و با تقسیم‌بندی دانش‌آموزان در سه نوبت و جابجایی ساعات برگزاری، از تراکم در جلسات امتحانی کاسته شود.

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: آموزش و پرورش باید با تصمیم‌گیری‌های کارشناسی و برگزاری کلاس‌های جبرانی، از تضییع حقوق تحصیلی دانش‌آموزان جلوگیری کرده و آرامش خاطر خانواده‌ها را در اولویت قرار دهد.

وی با اشاره به اختصاص ۶۱۰ میلیارد ریال اعتبار برای ارتقای فضاهای آموزشی شهرستان خمین افزود: این اعتبار برای تکمیل و تجهیز ۱۹ آموزشگاه و بهبود زیرساخت‌های آموزشی هزینه خواهد شد.

کد مطلب 6831544

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها