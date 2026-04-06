به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، روزنامه فایننشال تایمز گزارش داد، ایران در شرایطی که معمولاً هر ارتش مدرنی را فلج می‌کند به حملات موشکی پی در پی خود علیه اراضی اشغالی و پایگاه های آمریکا در کشورهای حوزه خلیج فارس ادامه می دهد.

در این گزارش آمده است، با وجود ادعاهای مقامات صهیونیستی و آمریکایی مبنی بر اینکه قابلیت‌های موشکی ایران تقریباً به طور کامل از بین رفته، تهران همچنان به حملات موشکی خود ادامه می دهد. کارشناسان معتقدند این مسئله نشان‌دهنده وجود سیستمی است که برای مقاومت در برابر فرسایش در زمان جنگ طراحی شده است.

در ادامه این گزارش آمده است، ایران صدها موشک بالستیک و هزاران پهپاد و موشک کوتاه‌برد شلیک می کند و سرعت حملات به پایگاه های آمریکا در کشورهای حوزه خلیج فارس به طور قابل توجهی افزایش یافته است. استراتژی ایران از حملات فشرده و از پیش برنامه‌ریزی شده به رویکردی انعطاف‌پذیرتر و غیرمتمرکزتر تغییر یافته است که در آن فرماندهان میدانی اختیارات بیشتری برای اقدام در صورت قطع ارتباط دارند. این رویکرد ایران را قادر ساخته است تا به انجام حملات تلافی‌جویانه دقیق علیه اهداف خاص ادامه دهد.

در این گزارش تاکید شده است، با وجود به شهادت رسیدن شخصیت های ایرانی، سیستم فرماندهی و کنترل متمرکز همچنان دست نخورده باقی مانده است. این امر در توانایی نیروهای ایرانی برای تغییر حملات خود یا پاسخ به حملاتی که متحمل می‌شوند، مانند حمله به منطقه اطراف راکتور هسته‌ای دیمونا در اراضی اشغالی پس از حمله به تأسیسات هسته‌ای نطنز در ایران و حمله به تأسیسات گازی در قطر پس از هدف قرار دادن میدان گازی پارس جنوبی ایران مشهود است.

در این گزارش تصریح شده است، ایران از لانچرهای متحرک استفاده می کند زیرا سکوهای متحرک انعطاف‌پذیرتر هستند. این کشور همچنان به حملات موشکی روزانه خود اگر چه با تعداد محدودتر ادامه می دهد و با تکیه بر یک راهبرد بلندمدت، به دنبال طولانی کردن جنگ به جای دستیابی به یک پیروزی سریع است. ایران موفق شده است حملات دقیقی را علیه اهداف خاص، به ویژه در آغاز درگیری مانند هدف قرار دادن تأسیسات راداری آمریکا انجام دهد. تحلیلگران معتقدند که ذخایر موشکی ایران به این زودی ها پایان نخواهد یافت.