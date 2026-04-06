آغاز ثبت نام و انتخاب واحد دوره های کاردانی و کارشناسی علمی کاربردی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، مصطفی نعمتی معاون آموزشی دانشگاه با اعلام این خبر افزود: ثبت نام و انتخاب واحد پذیرفته شدگان دوره های کاردانی فنی، کاردانی حرفه ای، مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه ای بهمن ماه ۱۴۰۴ از امروز یک شنبه ۱۶ فروردین آغاز شده و تا ۲۳ فروردین ماه در سامانه هم آوا ادامه خواهد داشت.
نعمتی افزود: پذیرفه شدگان می بایست در مهلت مقرر با مراجعه به سامانه آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی به آدرس edu.uast.ac.ir نسبت به بارگذاری مدارک اقدام نمایند.
معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی در خاتمه اظهار داشت: باتوجه به شرایط موجود، زمان ارایه فیزیکی مدارک توسط پذیرفته شدگان به مراکز آموزشی متعاقباٌ اعلام خواهد شد.
مدارک مورد نیاز پذیرفته شدگان مقطع کاردانی جهت بارگذاری
۱- تصویر عکس پرسنلی پشت سفید تمام رخ ۴×۳ تهیه شده در سال جاری.
۲- تصویر تمامی صفحات شناسنامه.
۳- تصویر رو و پشت کارت ملی.
۴- تصویر گواهینامه پایان تحصیلات متوسطه (دیپلم سه ساله نظام جدید ۳-۳-۶ یا نظام ترمی/سالی واحدی شامل نظری، فنی و حرفهای، کاردانش یا دیپلم نظام قدیم آموزش متوسطه شامل دوره چهارساله یا شش ساله نظری و فنی و حرفهای) با مهر و امضای رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه محل تحصیل.
تذکر: از ارایه گواهینامه پیش دانشگاهی خودداری شود.
۵- تصویر کاربرگ شماره ۱۰۱ (گواهی اشتغال به کار) برای پذیرفتهشدگان در کدرشتهمحلهایی که مطابق ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای پذیرش، منحصراً پذیرش از شاغلین صورت پذیرفته شده است.
۶- تصویر کاربرگ شماره ۱۰۲ (فرم تایید معدل) پذیرفتهشدگانی که گواهینامه پایان تحصیلات متوسطه برای آنان صادر نشده است و تمامی دروس خود را در مقطع متوسطه تا تاریخ مقرر گذراندهاند.
تذکر: تمامی پذیرفتهشدگان میبایست برای پذیرش بهمنماه تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ از مقطع متوسطه دانشآموخته شده باشند.
۷- تصویر مدرکی که وضعیت نظام وظیفه برادران را با توجه به بخش مقررات وظیفه عمومی مندرج در دفترچه راهنمای پذیرش مشخص نماید.
مدارک مورد نیاز پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی جهت بارگذاری
۱- تصویر عکس پرسنلی پشت سفید تمام رخ ۴×۳ تهیه شده در سال جاری.
۲- تصویر تمامی صفحات شناسنامه.
۳- تصویر رو و پشت کارت ملی.
۴- تصویر مدرک کاردانی (اعم از پیوسته/ناپیوسته) دانشگاهها و موسسههای آموزش عالی مورد تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی و یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا آموزشکدههای فنی و حرفهای وزارت آموزش و پرورش.
۵- تصویر کاربرگ شماره ۱۰۳ (فرم تاییدیه معدل) پذیرفتهشدگانی که تاکنون گواهینامه پایان تحصیلات برای آنان صادر نشده است.
تذکر: تمامی پذیرفتهشدگان میبایست برای پذیرش بهمنماه تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ از مقطع قبل دانشآموخته شده باشند.
۶- تصویر کاربرگ شماره ۱۰۱ (گواهی اشتغال به کار) برای پذیرفتهشدگان در کدرشتهمحلهایی که مطابق ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای پذیرش، منحصراً پذیرش از شاغلین صورت پذیرفته شده است.
۷- تصویر مدرکی که وضعیت نظام وظیفه برادران را با توجه به بخش مقررات وظیفه عمومی مندرج در دفترچه راهنمای پذیرش مشخص نماید.
نظر شما