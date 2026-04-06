کانون استادان علوم پایه تجاوز نظامی به انستیتو پاستور را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، کانون استادان علوم پایه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پی حمله به انستیتو پاستور ایران، بیانیه‌ای صادر کرد.

در این بیانیه آمده است: در ادامه‌ تجاوزات دشمن صهیونی آمریکایی به زیرساخت‌های غیرنظامی و مراکز علمی، با کمال تاسف، اکنون شاهد حملات غیراخلاقی به انستیتو پاستور ایران، از پرافتخارترین و کهن‌ترین مراکز آموزشی و پژوهشی کشور و سند افتخار و اثرگذاری جامعه‌ی علوم پایه در نظام سلامت هستیم.

انستیتو پاستور ایران با بیش از یک قرن سابقه، یکی از نهادهای راهبردی در حوزه‌ سلامت عمومی، تشخیص و کنترل بیماری‌های عفونی، تولید و توسعه‌ی فرآورده‌های زیستی و تربیت نیروی متخصص است؛ بنیانی که علاوه بر جایگاه ملی، در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی نیز به‌عنوان مرجع علمی معتبر شناخته شده و در شبکه‌های همکاری علمی و بهداشتی جهانی نقشی بسزا دارد.

تجاوز به این مجموعه سترگ، هتک حرمت علم، سلامت، استقلال علمی و آینده کشور است؛ براساس مفاد کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل‌های الحاقی، فاقد هرگونه وجاهت حقوقی و اخلاقی بوده و بار دیگر ماهیت واقعی و رویکرد منافقانه، مزورانه و استعماری جریان‌هایی را آشکار می‌سازد که از کمک بشردوستانه، پیشرفت، آزادی و تمدن سخن می‌گویند اما در عمل، با توانمندی ملی و پیشرفت مبتنی بر دانش کشور، تعارض داشته و ابایی از هجمه به مراکز تولید دانش و خدمت به سلامت عمومی ندارند.

کانون استادان علوم پایه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، این جنایت جنگی را به شدت محکوم کرده و از سازمان بهداشت جهانی، صلیب سرخ جهانی و دیگر نهادهای بین‌المللی حوزه‌ی سلامت، آموزش و پژوهش می‌خواهد ضمن اعلام موضع شفاف در خصوص محکومیت این تهاجم غیرموجه، به تکالیف اخلاقی و قانونی خود عمل کرده و از بازسازی این نهاد ارزشمند حمایت موثر داشته باشند.

جامعه‌ اعضای هیئت علمی علوم پایه نظام سلامت، همبستگی کامل خود با همکاران دانشمند، تلاشگر و خدوم انستیتو پاستور ایران و سایر دانشگاه‌های کشور که آماج تهاجمات وحشیانه دشمن قرار گرفته‌اند را اعلام می‌کند و عمیقا معتقد است این اقدام متعرضانه هرگز روند تولید علمی کشور را خدشه‌دار نکرده و فرزندان بادانش و متعهد میهن، با انسجام و تقید کامل به تامین مصالح ملی، مجددا پرچم غرورآفرین این نهاد پرافتخار را برپا می‌دارند.