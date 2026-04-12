۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۲۳

ابراز نگرانی درباره آسیب های وارده به انستیتو پاستور در حملات اخیر

دفاتر نمایندگی برنامه توسعه سازمان ملل متحد در نامه‌ای مشترک خطاب به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مراتب تأثر عمیق خود را نسبت به آسیب‌های وارد شده به انستیتو پاستور ایران اعلام کردند.

به گزارش خبرگزباری مهر به نقل از وبدا، دفاتر نمایندگی برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP)، صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) و سازمان جهانی بهداشت (WHO) مستقر در ایران، در نامه‌ای مشترک خطاب به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مراتب تأثر و نگرانی عمیق خود را نسبت به آسیب‌ها و تخریب‌های وارد شده به انستیتو پاستور ایران در پی حملات هوایی اخیر اعلام کردند.

در این نامه، با تأکید بر جایگاه انستیتو پاستور ایران به‌عنوان یکی از ارکان اصلی نظام سلامت کشور در حوزه توسعه واکسن، کنترل بیماری‌ها و پژوهش‌های حیاتی، هرگونه اختلال در عملکرد این مؤسسه، تهدیدی جدی برای استمرار خدمات ضروری سلامت در سطح ملی توصیف شده است.

این نهادهای بین‌المللی، ضمن یادآوری همکاری‌های چند دهه‌ای خود با نظام سلامت ایران، بر ضرورت حفاظت از مراکز بهداشتی و درمانی و صیانت از کارکنان حوزه سلامت بر اساس حقوق بین‌الملل بشردوستانه تأکید کرده و آمادگی خود را برای حمایت از وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران و کمک به تداوم ارائه خدمات اساسی سلامت در این مقطع اعلام کرده‌اند.

