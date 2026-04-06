۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲

معاون علمی و مدیرانش به پویش «جان فدا» پیوستند

معاون علمی و مدیرانش به پویش «جان فدا» پیوستند

حسین افشین، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری به همراه مدیران این معاونت به پویش «جان فدا» پیوستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، مدیران ارشد و معاونان معاونت علمی با پیوستن به پویش «جان فدا»، ضمن حمایت از این فعالیت‌ داوطلبانه در مقابله با تهدیدات دشمن امریکایی صهیونیستی در جهت ارتقای روحیه همکاری و هم‌افزایی در میان بدنه مدیریتی و متخصصان کشور گام برداشتند.

گفتنی است، راه‌اندازی پویش «جان فدا» پاسخی قاطع به تهدیدات اخیر دشمنان علیه سواحل، جزایر و مرزهای ایران اسلامی است. این پویش فرصتی مغتنم برای اعلام هوشیاری و آمادگی آحاد ملت ایران، از جمله بدنه کارشناسی و مدیریتی کشور، برای دفاع از کیان میهن فراهم می‌آورد.

پیوستن مدیران ارشد به این پویش، حامل پیامی روشن از انسجام ملی و آمادگی همه‌جانبه برای مقابله با هرگونه تجاوز یا تهدید علیه منافع کشور است. این اقدام، بر اهمیت نقش‌آفرینی فعالانه نخبگان و مدیران در عرصه‌های دفاعی و اجتماعی تأکید می‌ورزد و مشارکت فعال بخش علمی و دانش‌بنیان کشور را در این حرکت ملی برجسته می‌کند.

مهتاب چابوک

    نظرات

    • علیرضا IR ۰۰:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۸
      0 0
      پاسخ
      تا پای جان برای ایران

    پربازدیدها

    پربحث‌ها