رگبار و نفوذ غبار تا پایان هفته در کرمانشاه ادامه دارد

علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر پایه آخرین تحلیل نقشه‌ها و داده‌های هواشناسی، از امروز شنبه تا روز پنجشنبه، جو استان کرمانشاه تحت تأثیر امواج ناپایدار و کوتاه‌مدت قرار می‌گیرد.

وی افزود: این شرایط جوی در برخی ساعات موجب افزایش ابر، وزش باد و وقوع بارش‌های موقت بهاری همراه با رعدوبرق در نقاط مختلف استان خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به شدت بیشتر فعالیت سامانه در برخی مناطق تصریح کرد: احتمال بارش‌ها برای امروز و همچنین روز پنجشنبه، به‌ویژه در نیمه شمالی استان، بیشتر از سایر مناطق پیش‌بینی می‌شود.

زورآوند در ادامه از احتمال نفوذ گرد و غبار به جو استان خبر داد و گفت: طی ساعاتی از روزهای دوشنبه و سه‌شنبه و همچنین از روز پنجشنبه تا ظهر جمعه، با تقویت جریان‌های غربی، شرایط برای ورود غبار به استان مهیا خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در صورت شکل‌گیری این پدیده، نیمه غربی استان به‌خصوص مناطق مرزی با غلظت بیشتری از غبار مواجه خواهند شد و کاهش کیفیت هوا در این نواحی دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه درباره تغییرات دمایی نیز عنوان کرد: دمای هوا طی امروز و فردا روندی کاهشی خواهد داشت، اما از روز دوشنبه تا پایان هفته به‌تدریج افزایش پیدا می‌کند.