به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران دولت ژاپن اعلام کرد از توافق آتشبس بین ایران و آمریکا استقبال میکنیم و به تلاشها برای بازگشایی امن تنگه هرمز ادامه میدهیم.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از مواضع خود عقبنشینی کرد و در پیامی نوشت: پیشنهادی ۱۰ بندی از ایران دریافت کردهایم و معتقدم که میتواند مبنای قابل اتکایی برای مذاکره باشد.
آتش بس دو هفتهای میان ایران و دشمنان آمریکایی-صهیونی با شرایط خاص برقرار شده است؛ ترامپ نیز این موضوع را اعلام کرده و گفته است که این دوره دو هفتهای فرصت خواهد داد تا توافق نهایی شده و به سرانجام برسد.
