ارسال کد اضطراری توسط «بوئینگ E-۳ سنتری» آمریکا بر فراز عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، هواپیمای آمریکایی «بوئینگ E-۳ سنتری» (Boeing E-۳ Sentry) که برای ردیابی راداری و کنترل هوایی دوربرد طراحی شده است، هنگام پرواز بر فراز عربستان سعودی سیگنال وضعیت اضطراری ارسال کرد.

این خبر در تاریخ ۲۳ ژوئیه (امروز پنجشنبه) توسط خبرگزاری «ریانووستی» و با استناد به داده‌های پروازی منتشر شد.

بر اساس این گزارش، هواپیمای مذکور که مسیر پروازی آن تشریح نشده است کد ۷۷۰۰ را مخابره کرد.

در حوزه هوانوردی، ارسال این کد نشان‌ دهنده بروز نوعی وضعیت اضطراری در داخل هواپیماست.

عواملی که ممکن است منجر به ارسال چنین کدی شوند شامل مواردی همچون آتش‌سوزی، افت فشار کابین، کمبود سوخت یا سایر مشکلات مشابه است.

در حال حاضر، جزئیات بیشتری درباره هواپیمای بوئینگ E-۳ سنتری و سرنوشت آن ارائه نشده است.