نامه ۲۰ سینماگر در اربعین شهدای میناب؛ بمباران کودکان جنایت عریان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی، ۲۰ سینماگر نامدار ایرانی در چهلمین روز حمله وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به مدرسه «شجره طیبه» میناب و شهادت ۱۶۸ دانشآموز دبستانی، با انتشار متنی، خواستار توجه جامعه جهانی به این جنایت جنگی شدند.
در این نامه آمده است:
«در ۹ اسفند (بیست و هشتم فوریه)، حتی خورشید نیز گویی نگاه روشن خود را از گوشهای از این زمین برمیگرفت ... در میناب در جنوب ایران، ۱۶۸ دانشآموز با دو موشک تاماهاک آمریکا کشته شدند. پیکرهای کوچکشان از زیر آوارِ جایی بیرون کشیده شد که باید پناهگاه رؤیاهایشان میبود. در اوج بیقانونی و بیرحمی، یک دبستان در حملهای «دوضربهای» نابود شد؛ اقدامی حسابشده که نه فقط جان انسانها، بلکه خودِ معنای انسانیت را نشانه میگیرد.
فاجعهای که هیچ اقدامی، جبرانگر آن نیست. هیچ واژهای نمیتواند این جانها را بازگرداند. هیچ بیانیه، عذرخواهی یا توجیه سیاسیای نمیتواند این کودکان را به خانوادههایشان، به کلاسهای درسشان، به آیندههای ناتمامی که از آنِ آنان بود، بازگرداند. بمباران کودکان مدرسهای در میناب، نمونهای هولناک از کشتار غیرنظامیان است؛ جنایتی که بنا بر همه اسناد و شواهد، عامدانه بوده است. قوانین جنگ در اینباره هیچ ابهامی ندارند. آنچه در میناب رخ داد، یک جنایت جنگی است؛ جرمی سهمگین علیه زندگی، معصومیت و خودِ آینده.
محکوم کردن چنین خشونت عریان علیه کودکان، تنها آغاز راه است و سکوت در برابر آن، خود گونهای رضایت است.
ما، جمعی از سینماگران، همکاران خود و همه انسانهای برخوردار از وجدان در سراسر جهان را فرامیخوانیم که به روشنی سخن بگویند و در برابر کشتن کودکان، هر جا که رخ دهد و هر که مرتکب آن باشد، در کنار یکدیگر بایستند. بیایید جهانی را که با خشونت، سلطه و مصونیت از مجازات اداره میشود، نپذیریم. بیایید بر آیندهای دیگر پافشاری کنیم: آیندهای که در آن جان هیچ کودکی قربانی جاهطلبی سیاستمداران نشود.»
این متن به امضای نرگس آبیار، همایون اسعدیان، محمد علی باشه آهنگر، پرویز پرستویی، کمال تبریزی، فریدون جیرانی، ابراهیم حاتمی کیا، بابک خواجه پاشا، علیرضا داودنژاد، ابوالحسن داودی، بهروز شعیبی، کامران شیردل، رسول صدرعاملی، محمدمهدی عسگرپور، کیانوش عیاری، رضا کیانیان، مجید مجیدی، محمدحسین مهدویان، سید رضا میرکریمی و هارون یشایایی رسیده است.
نظر شما