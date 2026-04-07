پخش «شاهدان حضور» با محور یت تجدید خاطره جلسات شاعران با امام شهید

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت اربعین شهید امت حضرت آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنه ای (ره) ویژه برنامه «شاهدان حضور» برای تجدید خاطره جلسات شاعران با امام شهید با حضور جمعی از شاعران آئینی و انقلابی حاضر در این نشست های ادبی طی ویژه برنامه ۲ قسمتی پخش می‌شود.

اجرای این برنامه را علیرضا قزوه شاعر باسابقه بر عهده دارد و به همت گروه فرهنگ و معارف اسلامی شبکه پنج سیما تولید می‌شود.

علی انسانی، علیرضا قزوه، سید احمد شهریار، رضا نیکوکار، محدثی خراسانی، قاسم صرافان، محمود حبیبی کسبی، فاطمه نانی‌زاد، محدثه اشتیانی، محمدحسین انصاری نژاد، محمد رسولی، احمد علوی، رباب کلامی، فاطمه آل‌مجتبی از شاعران حاضر در این ویژه‌برنامه هستند.

تهیه‌کننده «شاهدان حضور» سیدعلیرضا طباطبایی است و برنامه در ۲ قسمت در ایام اربعین امام شهید از قاب شبکه تهران پخش می‌شود.