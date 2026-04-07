۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۰۵

تقویت تاب‌آوری زیرساخت‌های انرژی در پارک فناوری اطلاعات

دیزل ژنراتور پست برق شماره یک پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات با هدف تأمین برق اضطراری و افزایش پایداری خدمات در زمان قطعی شبکه اصلی، به‌صورت آزمایشی وارد مدار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات در راستای ارتقای تاب‌آوری زیرساخت‌های انرژی و تضمین تداوم خدمات، دیزل ژنراتور جدیدی را در پست برق شماره یک این مجموعه راه‌اندازی کرد.

این دیزل ژنراتور با ظرفیت ۸۰۰ کیلوولت‌آمپر، توان پشتیبانی از بارهای حساس و حیاتی پارک را در شرایط قطع برق شبکه سراسری دارد و نقش مؤثری در حفظ پایداری عملکرد سامانه‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات ایفا می‌کند.

بهره‌برداری آزمایشی از این تجهیز، بخشی از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای کاهش ریسک اختلال در خدمات و افزایش بهره‌وری عملیاتی در این مجموعه به شمار می‌رود.

بر اساس این گزارش، با تکمیل فرآیند نصب و راه‌اندازی، این زیرساخت جدید می‌تواند زمینه استمرار فعالیت کسب‌وکارهای فناورانه مستقر در پارک را در شرایط بحرانی فراهم کند و از بروز وقفه در ارائه خدمات جلوگیری کند.

تکمیل زنجیره تأمین برق اضطراری در هفته آینده

در ادامه برنامه‌های توسعه‌ای، پیش‌بینی شده است دیزل ژنراتور پست برق شماره دو پارک نیز طی هفته آینده به‌صورت آزمایشی راه‌اندازی شود. با بهره‌برداری از این تجهیز، ظرفیت تأمین برق اضطراری در پارک فاوا افزایش می‌یابد و سطح آمادگی این مجموعه برای مواجهه با ناپایداری‌های شبکه برق ارتقا پیدا می‌کند.

زهرا سیفی

