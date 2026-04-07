پیمانکار پروژه ۶۸۰ واحدی نهضت ملی مسکن دورود تعیین تکلیف شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مجیدی ظهر امروز سه‌شنبه در جریان بازدید از پروژه ۶۸۰ واحدی نهضت ملی مسکن در دورود، اظهار داشت: بانک مسکن موظف شد در پرداخت تسهیلات به متقاضیان پروژه ۶۸۰ واحدی نهضت ملی مسکن همکاری لازم را برای بلوک‌های با پیشرفت بالا و متقاضیان خوش‌حساب به عمل آورد.

وی با اشاره به بررسی موانع پیشروی پروژه، اظهار کرد: مقرر شد تعیین تکلیف پیمانکار این طرح توسط اداره کل راه و شهرسازی استان انجام شود.

معاون عمرانی استانداری لرستان، افزود: همچنین در این جلسه تصمیم گرفته شد که موضوع آورده متقاضیان و جانمایی افراد خوش‌حساب در بلوک‌های با پیشرفت فیزیکی بالا صورت گیرد.

مجیدی، تأکید کرد: متقاضیانی که همکاری مؤثری در روند اجرای پروژه نداشته‌اند، در بلوک‌های با پیشرفت کمتر جانمایی خواهند شد.

وی تصریح کرد: بانک مسکن موظف شد در پرداخت تسهیلات، همکاری لازم را برای بلوک‌های با پیشرفت بالا و متقاضیان خوش‌حساب به عمل آورد.