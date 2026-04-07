سی بی اس: زخمی شدن ۱۵ نظامی آمریکایی در حمله ایران به کویت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سی بی اس نیوز، همزمان با تلاش‌های واشنگتن برای پنهان کردن تصاویر ماهواره‌ای به منظور مخفی کردن میزان خسارات آمریکا در منطقه، مقامات آمریکایی اذعان کردند که ۱۵ نظامی این کشور در پی حمله هوایی شبانه یک پهپاد ایرانی به پایگاه هوایی علی السالم در کویت زخمی شدند. این حمله در چارچوب پاسخ‌های مستمر ایران به تجاوزات آمریکا و رزیم صهیونیستی صورت گرفت.

این حملات در چارچوب عملیات وعده صادق ۴ توسط ایران انجام شده و پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه و تأسیسات رژیم صهیونیستی را هدف قرار می‌دهد. گزارش‌های رسانه‌ای اذعان کردند که این حملات خسارات جدی به تأسیسات نظامی آمریکا وارد کرده است و نیروهای آمریکایی را مجبور به مدیریت عملیات خود از راه دور به دلیل افزایش تهدیدات کرده است.

این اخبار در حالی منتشر می شود که شرکت آمریکایی «پلانت لبز» که تصاویر ماهواره‌ای ارائه می‌دهد، در راستای تلاش‌ برای پنهان کردن میزان خسارات آمریکا اعلام کرد که انتشار تصاویر با وضوح بالا از منطقه جنگی را متوقف کرده است. این اقدام بنا به درخواست مستقیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا صورت گرفته است. ناظران معتقدند که این اقدام برای پنهان کردن شواهدی است که دقت حملات ایران و خسارات وارده به منافع آمریکا را مستند می‌کند.

از سوی دیگر، نظامیان آمریکایی در پایگاه های این کشور، از افزایش نگرانی، ناامیدی و از دست دادن اعتماد آنها به استراتژی ترامپ در قبال ایران خبر می دهند. نیروهای فعال و ذخیره ارتش آمریکا مخالفت خود را با «ابزار سیاسی» بودن خود ابراز داشته و گفتند: ما نمی‌خواهیم برای اسرائیل بمیریم.