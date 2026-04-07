دستاورد مهاجم تیم ملی ایران از دو بازی/ رکورد جدید برای مهدی طارمی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طارمی مهاجم ایرانی تیم فوتبال المپیاکوس در دیدار اخیر تیمش مقابل آاک آتن نتوانست گل یا پاس گلی را به نام خود ثبت کند این در شرایطی بود که طارمی پیش از این بازی و در دو دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران مقابل نیجریه و کاستاریکا موفق شده بود سه گل و یک پاس گل به نام خود ثبت کند.

سایت «gavros» یونان در این رابطه نوشت: طارمی در دیدار مقابل آاک، همانند کل تیم عملکرد چندان خوبی نداشت، اما مهدی طارمی پس از بازگشت از اردوی تیم ملی با یک دستاورد مهم همراه شد.

او در آخرین دیدار دوستانه برابر کاستاریکا موفق شد دو گل به ثمر برساند و یک پاس گل بدهد. این گل‌ها اگرچه در یک بازی دوستانه به دست آمد و امتیازی به همراه نداشت، اما برای خود طارمی اهمیت ویژه‌ای داشت. چرا که او با رسیدن به ۵۹ گل ملی، به دومین گلزن برتر تاریخ تیم ملی ایران تبدیل شد و از سردار آزمون که با ۵۷ گل در رتبه سوم قرار دارد، عبور کرد. البته رسیدن به رکورد نخست تقریباً برای هر بازیکن ایرانی دست‌نیافتنی به نظر می‌رسد، چرا که علی دایی با ۱۰۹ گل ملی، همچنان در صدر قرار دارد.

گفتنی است این مسابقه در سایه شرایط جنگی در خاورمیانه برگزار شد و بازیکنان تیم ملی ایران پیش از شروع بازی، پیام خود را به نمایش گذاشتند. آن‌ها با در دست داشتن تصاویر شهدای ایرانی، ناوچه ایرانی «IRIS Dena» که در اقیانوس هند غرق شده، و همچنین تصاویر اماکن ورزشی و ساختمان‌های تخریب‌شده، تلاش کردند ابعاد خسارات واردشده از سوی آمریکا را نشان دهند.