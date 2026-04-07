احمد خورگامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فعالان سیاسی به عنوان بخشی از نخبگان جامعه، در شرایط جنگ نقش مهمی در ایجاد همدلی و وحدت دارند. آنان با داشتن آگاهی و دانش سیاسی، می‌توانند سطح فهم عمومی را ارتقا دهند، ابعاد مختلف رخدادها را تبیین کنند و پشت پرده‌ی اقدامات دشمن را برای مردم روشن سازند.

این فعال سیاسی ابراز کرد: این آگاهی‌بخشی به جامعه کمک می‌کند واقعیت ظلم و تجاوزی را که بر کشور و مردم روا می‌شود، بهتر درک کنند.

وی ادامه داد: حضور پررنگ مردم در خیابان‌ها و پای کار ایستادن آن‌ها نشان‌دهنده‌ علاقه و دلبستگی به سرزمین خود است. با وجود گلایه‌ها و مشکلات، مردم حاضر نیستند در برابر دشمن کوتاه بیایند یا از تعصب و محبت نسبت به وطن دست بردارند.

خورگامی تصریح کرد: تجربه نشان می‌دهد که تعرض خارجی همواره سبب انسجام ملی شده است. مردم ایران، هرچند درون خانواده‌ بزرگ خود اختلاف‌نظر داشته باشند در برابر تهدید بیرونی یک‌صدا و متحد می‌ایستند. همین مردم که سال‌ها پیش هشت سال جنگ را با استقامت پشت سر گذاشتند و خسارت‌های سنگینی را تحمل کردند، امروز نیز همان روحیه و بلکه آگاهی و توان بیشتری دارند.

این فعال سیاسی عنوان کرد: در فضا سیاسی کشور نیز بلوغ و عقلانیتی شکل گرفته که ضرورت وحدت را بیش از پیش آشکار کرده است. حتی کسانی که سال‌ها منتقد جدی حاکمیت بوده‌اند، در برابر تعرض به خاک کشور موضع مشترک پیدا کرده‌اند.

وی ادامه داد: هر انسان عاقلی نسبت به تهدیدی که متوجه خانه، خانواده و سرزمینش باشد واکنش نشان می‌دهد. در این شرایط، اختلافات سیاسی رنگ می‌بازد زیرا دشمن با موشک و بمباران میان گرایش‌ها، اعتقادات، ظاهر، عقاید، یا سبک زندگی مردم تفاوتی نمی‌گذارد و همین امر سطحی از انسجام را ایجاد کرده که شاید در سه دهه‌ی گذشته تجربه نشده بود.

خورگامی مطرح کرد: حمله به مراکز غیرنظامی، علمی و زیرساختی از سوی دشمن نشان‌دهنده‌ عصبانیت و نگرانی آن‌هاست؛ عصبانیتی ناشی از مشاهده‌ توانمندی‌های کشوری که با وجود سال‌ها تحریم و فشار، توانسته بر پایه‌ی دانش بومی، فناوری‌ها، تجهیزات و سازه‌های مهم تولید کند و به پیشرفت‌های قابل توجه برسد. تصور اینکه یک ملت باوجود همه‌ این محدودیت‌ها توانسته پهپاد، موشک و فناوری‌های پیشرفته بسازد، برای آن‌ها غیرقابل قبول است. از همین رو با هدف عقب‌انداختن کشور، مراکز علمی و صنعتی را هدف قرار می‌دهند، در حالی که باور عمومی این است که اتکا به استعدادهای داخلی می‌تواند روند بازسازی را حتی سریع‌تر از گذشته پیش ببرد.

وی افزود: در چنین شرایطی حفظ وحدت، انسجام و ایستادگی ضرورت حیاتی دارد. مردم و نخبگان باید توجه کنند که در برابر دشمن نباید دچار تفرقه شوند.

خورگامی در پایان گفت: همچنین رسانه‌ها و فعالان اطلاع‌رسانی باید همچنان به وظیفه‌ خود پایبند بمانند و در این شرایط حساس، از رسالت حرفه‌ای‌شان دست نکشند.