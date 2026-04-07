برگزاری پویش «بانوان، سفیران اهدای خون» برای اولین بار در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، لیلا بنام، روز سه‌شنبه ۱۸ فروردین در حاشیه اهدای خون بانوان با اشاره به راه‌اندازی پویش «زنان، سفیران خون‌دهی» گفت: این پویش با هدف تبیین نقش زنان در عرصه‌های اجتماعی و انسانی راه‌اندازی شده است، چرا که زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و باید نقش خود را در این زمینه ایفا کنند.

وی افزود: خون‌دهی یک عمل بشردوستانه است و می‌تواند نمادی از مقاومت و ایستادگی زنان در شرایط کنونی باشد.

بنام اظهار داشت: این پویش نشان‌دهنده عزم و اراده زنان است و بیان می‌کند که آنان در هر لحظه پشت کشور ایستاده‌اند و از رزمندگان حمایت می‌کنند.