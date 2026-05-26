وزارت نیرو:خشکسالی در کشور ادامه دارد؛هشدار درباره وضعیت سدهای ۴ استان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، فیروز قاسمزاده مدیرکل دفتر اطلاعات و دادههای آب کشور، در تشریح آخرین وضعیت منابع آبی کشور بر اساس اطلاعات ایستگاههای مبنا وزارت نیرو، اظهار داشت که میزان بارش کشور نسبت به بلندمدت به شرایط نرمال نزدیک است، اما توزیع آن در استانهای مختلف یکسان نیست و همچنان ناترازی های آبی ادامه دارد.
مدیرکل دفتر اطلاعات و دادههای آب کشور در خصوص آخرین وضعیت منابع آب کشور گفت: در سال آبی جاری برخی استانها به ویژه مناطق نزدیک به استان تهران و حوالی دریاچه نمک، بارش کمتری را تجربه کردهاند. برای مثال، استان تهران با کاهش ۳۰ درصدی بارش مواجه بوده است.
وی افزود: توزیع بارش در حوضههای آبریز منتهی به سدهای کشور در استانهایی مانند تهران، قم، البرز، خراسان رضوی و مرکزی مطلوب نیست و سدهای این مناطق همچنان وضعیت مناسبی ندارند.
قاسمزاده تصریح کرد: در تمام بخشهای شرب، صنعت و کشاورزی نیازمند صرفهجویی هستیم. اگرچه شرایط بارشی به نرمال نزدیک است، اما نباید فراموش کنیم که شش سال متوالی خشکسالی داشتیم. امسال نیز بر اساس شاخص بینالمللی SPI (شاخص استاندارد بارش)، سالی خشک محسوب میشود.
مدیرکل دفتر اطلاعات و دادههای آب کشور در پایان تأکید کرد: باید در مورد مصرف آب مراقبت لازم را به عمل آوریم تا بتوانیم کسریهای آبی را جبران کرده و از تنشهای پیش رو عبور کنیم.
