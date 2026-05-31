به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام میکائیل اسکندری عصر یکشنبه با اعلام این خبر، افزود: به فرموده رهبر شهید انقلاب اسلامی، امام خمینی حقیقت همیشه زنده است و هیچ گاه از یاد و خاطر آزادی خواهان و آزادگان جهان نمی رود.

وی اضافه کرد: امروز که سی و هفت سال از فراق امام راحل عظیم الشأن میگذرد، دلهای مردم ایران و تمام آزادگان جهان داغدار آن عزیز سفر کرده بوده و امسال نیز طبق روال هر سال با برگزاری آیین های عزا در این ایام، عشق و ارادت خود را ابراهیم زمان و درهم شکننده ی طاغوت نشان می دهند.

حجت الاسلام اسکندری با اشاره به تقارن عید الله الاکبر غدیر خم با ۱۴ خرداد، افزود: عید غدیر خم بزرگترین عید مسلمانان بوده و روز ۱۴ خرداد نیز یادآور غم و محنت برای ملت انقلابی ایران است، فلذا با تدابیر اتخاذ شده در ستاد استانی، مراسم بزرگداشت ارتحال حضرت امام خمینی(ره) امسال در روز چهارشنبه ۱۳ خرداد ماه در سراسر استان آذربایجان شرقی برگزاری خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: برنامه های مختلفی در راستای تکریم و تعظیم مقام شامخ رهبر کبیر انقلاب اسلامی تدارک دیده شده است که در طول این هفته برگزار خواهد شد.

وی از برپایی خیمه های عزا در سطح شهرها و کاروان های عزاداری خیابانی، برپایی ایستگاههای صلواتی، اجرای نمایش های خیابانی، برپایی غرفه های فرهنگی و اجرای برنامه های مختلف دیگر در کنار برگزاری مراسم محوری بزرگداشت خبر داد.

حجت الاسلام اسکندری گفت: مراسم بزرگداشت ارتحال حضرت امام راحل در شهر تبریز از ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه ۱۳ خردادماه با حضور اقشار مختلف مردم شهید پرور و مسئولین استانی، در مصلای اعظم حضرت امام خمینی(ره) برگزار خواهد شد.

وی از حضرت آیت الله سیدی بنابی، عضو خبرگان رهبری و امام جمعه شهر بناب بعنوان سخنران این مراسم در شهر تبریز نام برد.