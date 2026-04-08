آسیب به ۲۹۷۰ واحد شغلی مددجویان بهزیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، آرزو ذکایی‌فر اظهار کرد: روزانه آسیب‌ها را رصد می‌کنیم و تا روز گذشته، ۲۹۷۰ واحد شغلی مددجویان، شامل خوداشتغالی و کارفرمایی از آسیب جزئی تا تخریب کامل دچار خسارت شده‌اند که از این تعداد، ۳۶۲ واحد شغلی بیش از ۵۰ درصد تخریب داشته‌اند.

وی افزود: در حوزه مسکن نیز بر اساس آخرین جمع‌بندی، ۱۲۸۴ واحد مسکونی آسیب دیده‌اند که از این تعداد ۵۲ واحد به‌طور کامل تخریب شده و ساکنان آنها در حال حاضر در مکان‌های موقت اسکان دارند.

رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به وضعیت درمانی مددجویان گفت: در حال حاضر حدود ۳۰ هزار نفر در استان‌های مختلف نیازمند دریافت خدمات درمانی جدی هستند، به‌ویژه در استان‌هایی که بیشترین آسیب را در جنگ متحمل شده‌اند.

ذکایی‌فر با اشاره به فعال‌سازی ظرفیت‌های محلی بیان کرد: ۷۰۰ گروه همیار زنان سرپرست خانوار با جمعیتی حدود ۳۵۰۰ نفر در استان‌های مختلف فعال هستند که برای آنها به‌سرعت پروتکل‌های لازم در شرایط بحران و جنگ تدوین و به استان‌ها ابلاغ شد. این گروه‌ها با تعیین سرگروه، آموزش‌های لازم را دریافت کردند تا در سه حوزه اصلی فعالیت کنند.

وی ادامه داد: نخستین حوزه بخش معیشتی است که در آن زنان سرپرست خانوار با سابقه فعالیت در زمینه بسته‌بندی و توزیع مواد غذایی در محلات خود اقدام کردند.

ذکایی‌فر افزود: حوزه دوم، شناسایی نیازهای محلی از جمله وضعیت سالمندان، تأمین دارو و رسیدگی به افراد دارای معلولیت است تا در صورت نیاز این افراد به خدمات بهزیستی متصل شوند.

وی تصریح کرد: در مناطقی که دچار آسیب و تخریب منازل مددجویان شده‌اند، این گروه‌ها با شناسایی و به‌کارگیری نیروهای جهادی و داوطلب، در انجام تعمیرات منازل مشارکت کردند.

رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور خاطرنشان کرد: از دیگر اقدامات انجام‌شده، ایجاد صندوق‌های خرد مالی در محلات بود تا کمک‌های داوطلبانه در همان مناطق هزینه شود.

وی در ادامه با اشاره به برنامه‌های حوزه توانمندسازی گفت: پیش از این، فرآیند استعدادیابی و غربالگری انجام شده و ۳۰ هزار دانش‌آموز شناسایی و ثبت‌نام شده بودند. با توجه به شرایط جنگ، پروتکل‌های مهارت‌آموزی متناسب با شرایط جدید بازنگری شد تا کودکان و نوجوانان تحت تأثیر جنگ بتوانند آموزش‌های لازم را دریافت کنند.

ذکایی‌فر افزود: تاکنون ۷ هزار نفر از این کودکان تحت پوشش سازمان و همچنین حدود ۲ هزار نفر از افراد محلات، آموزش‌های حضوری و مجازی را دریافت کرده‌اند.

براساس گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بهزیستی کشور، وی همچنین با اشاره به طرح «سلام محله» گفت: بر اساس گزارش‌های دریافتی از استان‌ها، به داوطلبانی که پیش‌تر ثبت‌نام کرده بودند پیامک ارسال شد و این افراد به همراه داوطلبان جدید در محلات، اقدامات متعددی از جمله کمک به تأمین بسته‌های معیشتی، تعمیر منازل مددجویان و ارائه حمایت‌های روانی و اجتماعی را انجام دادند.