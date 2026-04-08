به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در بیانیه‌ای ضمن اعلام حمایت کامل و قاطع از تصمیمات رهبر فرزانه انقلاب و شورای عالی امنیت ملی و اعلام تبعیت بی قید و شرط از تدابیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب، این حقیقت را به صراحت تبیین می‌کند که در این مرحله سرنوشت‌ساز، تبعیت از رهبر معظم انقلاب و پشتیبانی از تصمیمات نظام تکلیف ملی و دینی است و حضور میدانی هرشب مردم در ادامه راه، ضرورتی روشن همچون ۴۰ روز باشکوه اخیر است.

متن بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

سحرگاه گذشته نظر حکیمانه و تصمیم شجاعانه نظام جمهوری اسلامی به دشمن آمریکایی صهیونی تحمیل شد و بیانیه شورای عالی امنیت ملی صادر و شروط مقتدرانه ایران بزرگ در مورد پایان احتمالی جنگ اعلام گردید. بیانیه شورایعالی امنیت ملی آیینه‌ای است که در آن عمق تدبیر و حکمت تصمیم رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) و اراده راسخ ملت بزرگ ایران در تحمیل معادلات جدید به دشمن، به روشنی بازتاب یافته است. آنچه فرزندان دلاور و غیور این مرز و بوم در میدان نبرد و جنگ سخت رقم زدند، اکنون در قالب یک طرح ده‌ماده‌ای، مبنای مذاکراتی قرار گرفته که از موضع اقتدار و دست بالا و در امتداد پیروزیهای میدانی و فتوحات نظامی و اجتماعی و حضور بی نظیر ملت مبعوث شده ایران پیش می‌رود. این، پیروزی میدان و حضور خیابان است که در روزهای آینده به زبان دیپلماسی ترجمه می‌شود و سرمایه عظیم در اختیار مذاکره کنندگان ارشد ایران است.

این مذاکرات باید تداوم میدان نظامی و حضور بی نظیر خیابانی مردم و استمرار و بازتاب دهنده صلابت حضور مردم در عرصه دیپلماسی باشد؛ فرصتی که فعلا با تسلیم طرف امریکایی در برابر اصول به حق ملت ایران فراهم آمده و هدف آن، تثبیت حقوق بین‌الملل دستاوردهایی است که با خون رهبر شهید و شهیدان جنگ و مقاومت ملت و حضور مستمر و حیرت انگیز خیابانی آنها به دست آمده است. بدیهی است که آتش‌بس موقت، به معنای پایان جنگ نیست و ایران اسلامی، خاتمه رسمی نبرد را تنها در گرو تحقق کامل همه مطالبات مشروع خود محقق می‌داند و طبعا هر گامی که در این مسیر برداشته می‌شود، در چارچوب اراده رهبری معظم و با هدف تأمین منافع عالیه ملت است.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، ضمن اعلام حمایت کامل و قاطع از تصمیمات رهبر فرزانه انقلاب و شورای عالی امنیت ملی و اعلام تبعیت بی قید و شرط از تدابیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب، این حقیقت را به صراحت تبیین می‌کند که در این مرحله سرنوشت‌ساز، تبعیت از رهبر معظم انقلاب و پشتیبانی از تصمیمات نظام تکلیف ملی و دینی است و حضور میدانی هرشب مردم در ادامه راه، ضرورتی روشن همچون ۴۰ روز باشکوه اخیر است. وحدت ملی و امنیت ملی در این برهه، سنگین‌ترین سلاح ما در برابر دشمن است و هر صدایی که این وحدت و امنیت را خدشه‌دار کند، خواسته یا ناخواسته، در خدمت اهداف دشمن قرار می‌گیرد.

از همه مردم شریف، نخبگان، روحانیون، مبلغان، رسانه‌ها و فعالان فرهنگی می‌خواهیم:

▪️با درک عمیق از پیچیدگی‌های میدان و دیپلماسی، اعتماد کامل خود را به تصمیمات شورای عالی امنیت ملی ابراز دارند و این اعتماد را در فضای عمومی و رسانه‌ای بازتاب دهند.

▪️از هرگونه اظهارنظر تفرقه‌افکن، القای تردید و یاس نسبت به تدابیر عالی نظام و پاس گل به فضای رسانه‌ای دشمن به شدت پرهیز کنند و بدانند که دشمن در این مرحله، جنگ روانی را جایگزین جنگ نظامی کرده است.

▪️هشیاری مستمر و بیداری دائمی را در برابر عملیات نفوذ، شایعه‌پراکنی و تحریف واقعیت‌ها حفظ کنند و با آگاهی‌بخشی فعال، سپر دفاعی جامعه را در برابر این تهاجم مستحکم سازند. دشمن فریبکار، حیله‌گری را رها نکرده و باید هشیار باشیم.

▪️آمادگی کامل خود را برای ادامه مسیر، در هر صحنه‌ای که رهبری و نظام تشخیص دهند، اعم از میدان خیابان یا میدان نبرد، حفظ نمایند و این آمادگی را به عنوان پشتوانه‌ای راهبردی در اختیار نظام قرار دهند.

▪️روحیه سرافرازی ملی و غرور ناشی از پیروزی را در جامعه تقویت کنند و فتوحات متکثر جنگ را شرح دهند و اجازه ندهند دشمن با ابزار تردید و یأس، این سرمایه عظیم ملی را تحلیل ببرد.

این ملت بزرگ که دشمن را در سخت‌ترین آزمون تاریخی به عجز و اذعان به شکست واداشت، در عرصه مذاکرات نیز با همان اقتدار، یکپارچگی و اتکا به تدبیر رهبری، پیروزی را تکمیل خواهد کرد. دست‌های ما بر ماشه و چشمان ما بر مسیر و اعتماد ما به رهبری، تکیه‌گاه این اطمینان راسخ است.

پیروزی از آنِ ملتی است که وحدتش را پاس بدارد، هشیاری‌اش را از دست ندهد.

و ماالنصر الا من عندالله العزیز الحکیم.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی