به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با پایان تعطیلات نوروزی و تداوم حضور میدانی مردم در خیابان‌ها و میادین اصلی شهرهای مختلف کشور، پا به میدان می‌گذارد و با برپایی غرفه بازی در برخی میادین و هتل‌های محل اسکان آسیب دیدگان از جنگ رمضان، سعی می‌کند تا با استفاده از ظرفیت بازی‌های ویدیویی از آلام و رنج کودکان آسیب دیده از جنگ و حملات دشمن بکاهد و تلاشی است در جهت تقویت روحیه کودکان و نوجوانان آسیب دیده از جنگ. این اقدام در ادامه پویش ملی «بازی‌ران» که پیش از این همزمان با آغاز جنگ رمضان نیز اجرا شده، خواهد بود و این بنیاد با حضور در میادین مختلف شهر تهران از جمله میدان انقلاب و میدان شهید طهرانی مقدم (کاج سابق)، مقابل تئاتر شهر و 7 هتل مختب شهر تهران شامل: هتل لاله، هتل اوین، هتل استقلال،هتل هما، هتل انقلاب، هتل ارم و هتل شهر که محل اسکان آسیب دیدگان از جنگ رمضان هستند، با برپایی غرفه و ارائه بازی‌های کنسولی و رایانه‌ای، امکان استفاده کودکان و نوجوانان از بازی‌ها ویدیویی مناسب را فراهم کرده است.

پویش ملی آنلاین و برخط «بازی‌ران» با بیش از 45 بازی متنوع ایرانی در گونه‌های مختلف و در رده‌های سنی متفاوت با مشارکت گسترده بازی‌سازان ایرانی از طریق سایت بازیکو در دسترس کودکان، نوجوانان و خانواده‌ها قرار دارد.

لازم به ذکر است، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای پیش از این و در جریان جنگ تحمیلی 12 روزه نیز با انجام دو پویش «همه بازی» و «ایران برنده بازی» با مشارکت بازیسازان سعی کرد به آرامش فکری و روانی کودکان و نوجوانان کمک کند. امیداست، برگزاری همزمان این پویش توسط بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در روزها و شب‌هایی که دفاع جانانه و قهرمانانه مدافعان سرفراز وطن در برابر حملات وحشیانه دشمن آمریکایی و صهیونیستی تداوم دارد، به آرامش ذهنی و روحی خانواده‌ها و به خصوص کودکان و نوجوانان کمک کند و بتوانند دقایقی از استرس و نگرانی‌های این روزها را با انجام بازی‌های مناسب پر کنند.