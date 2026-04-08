  1. استانها
  2. گلستان
۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۱۲

اصحابی: پیروزی جبهه اسلام مرهون وحدت مردم و هدایت رهبری است

اصحابی: پیروزی جبهه اسلام مرهون وحدت مردم و هدایت رهبری است

سیمین شهر-مسئول دفتر نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری در گلستان گفت: حضور آگاهانه ملت در صحنه، در کنار هدایت رهبری، معادلات دشمنان را برهم زده و زمینه‌ساز پیروزی نهایی خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر،حجت‌الاسلام علی اصحابی عصر چهارشنبه در مراسم اربعین قائد امت شهید امام خامنه‌ای(ره)و بیعت با رهبر معظم انقلاب آیت الله سیدمجتبی خامنه‌ای با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی اظهار کرد: ملت ایران همواره در بزنگاه‌های تاریخی با حضور در صحنه، از آرمان‌های انقلاب و ارزش‌های اسلامی دفاع کرده‌اند و این حضور، مهم‌ترین پشتوانه نظام اسلامی است.

وی با قدردانی از برگزارکنندگان برنامه‌های مذهبی و انقلابی افزود: همراهی علما، روحانیون، نهادهای فرهنگی، سپاه پاسداران و اقشار مختلف مردم در برگزاری این مراسم‌ها، نشان‌دهنده انسجام و وحدت مثال‌زدنی در جامعه است.

اصحابی با اشاره به تحولات اخیر و تقابل جبهه اسلام با دشمنان اظهار کرد: آنچه امروز در صحنه مشاهده می‌شود، صرفاً یک رویارویی میان دو کشور نیست، بلکه تقابل جبهه اسلام با جبهه کفر است و پیروزی‌های به‌دست‌آمده، حاصل ایمان، ایستادگی و هدایت‌های حکیمانه رهبری است.

وی ادامه داد: حضور گسترده مردم در میدان، در کنار ایستادگی رزمندگان و نیروهای مسلح، نقش تعیین‌کننده‌ای در شکستن هیمنه دشمن داشته و نشان داده است که قدرت واقعی در اراده ملت‌ها نهفته است.

مسئول دفتر نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری در گلستان با بیان اینکه دشمنان تلاش داشتند با فشارهای نظامی و روانی، جمهوری اسلامی را به تسلیم وادار کنند، گفت: این اهداف با مقاومت ملت ایران ناکام ماند و حتی دشمنان را با چالش‌های جدی مواجه کرد.

اصحابی با تأکید بر اهمیت هوشیاری در شرایط کنونی اظهار کرد: در کنار پیروزی در عرصه میدانی، امروز با جنگ نرم و جنگ رسانه‌ای مواجه هستیم و لازم است مردم و نخبگان با دقت در تحلیل‌ها و پرهیز از ایجاد تفرقه، از دستاوردهای کشور صیانت کنند.

وی خاطرنشان کرد: اعتماد به تصمیمات کلان نظام و تبعیت از رهبری، مهم‌ترین عامل عبور از شرایط حساس فعلی است و باید از هرگونه اظهارنظر شتاب‌زده یا تضعیف‌کننده پرهیز شود.

اصحابی با اشاره به نقش شورای عالی امنیت ملی در تصمیم‌گیری‌های کلان افزود: تصمیمات اتخاذشده در این سطح، با در نظر گرفتن منافع ملی و زیر نظر رهبری انجام می‌شود و قطعاً در راستای تحقق پیروزی نهایی خواهد بود.

وی با تأکید بر تداوم حضور مردم در صحنه گفت: مشارکت گسترده مردم در برنامه‌ها و پویش‌های مردمی، نماد اقتدار ملی است و این مسیر با وحدت و همدلی ادامه خواهد یافت تا زمینه برگزاری جشن پیروزی نهایی فراهم شود.

کد مطلب 6795482

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها