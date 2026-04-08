  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۲۳:۲۶

۱۸۹ شهید و ۸۹۰ زخمی نتیجه جنایات امروز صهیونیست‌ها در لبنان

۱۸۹ شهید و ۸۹۰ زخمی نتیجه جنایات امروز صهیونیست‌ها در لبنان

منابع بهداشتی لبنانی، آمار تعداد شهدا و مجروحان حملات امروز رژیم صهیونیستی به بیروت و مناطق دیگر لبنان را منتشر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «سما» فلسطین، وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در پی حملات هوایی گسترده و بی‌سابقه ارتش رژیم صهیونیستی به بیروت و چندین منطقه دیگر در سراسر لبنان طی امروز، دست‌کم ۱۸۹ نفر به شهادت رسیدند.

مرکز عملیات اورژانس وزارت بهداشت لبنان نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که این حملات که تا قلب پایتخت (بیروت) نیز امتداد یافته، تا این لحظه ۸۹۰ مجروح بر جای گذاشته است.

این نهاد بهداشتی تأکید کرد که آمار اعلام شده اولیه بوده و با توجه به ادامه عملیات امداد و نجات، احتمال افزایش شمار شهدا و مجروحان وجود دارد.

از سوی دیگر رژیم صهیونیستی منطقه البقاع در شرق لبنان را هشت بار هدف حملات هوایی خود قرار داد که در جریان آن ۲۹ نفر شهید و زخمی شدن ۵۱ نفر دیگر مجروح شدند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۲۳:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      اسرائیل غزه رو ویران کرد و حالا سراغ لبنان رفت، بعد یکی یکی تمام کشورهای اطراف را ویران میکند چون رژیمی نژادپرست و قاتل است و نمی‌خواهد جز اسرائیل کشور دیگری در خاورمیانه قدرت داشته باشد
    • ناشناس IR ۲۳:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      صبر نکنید جواب ندید این خوب لبنان رو نابود می کنند بعد می گه آتش بس را می پذیریم جواب دادن الان خیلی مهمه
    • حسام هاشمی IR ۰۰:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      6 15
      پاسخ
      اتش بس با سگ هاری مانند صهیونیست و امریکای متجاوز غاصب پایدار نخواهد بود و درصورت تجاوز. دوباره صهیونیست ها به خانه و کاشانه خواهران و برادران مان در لبنان و یا هر نقطه از محور مقاومت نباید بی پاسخ بماند وگرنه تجاوز صهیونیست و به شهادت رساندن عزیزان راه مقاومت ادامه خواهد داشت چون این حیوانات درنده فقط زبان زور را می‌فهمند ولاغیر ....و ظالمین به عذاب عظیم ...
    • IR ۰۷:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      1 2
      پاسخ
      اگر جنایت صهیونیزم منحوس بی پاسخ بماند آنها گستاخ تر شده و به جنایات ادامه خواهند داد. حزب الله برادران ما هستند و ما وظیفه داریم بدون فوت وقت پاسخ جنایات نتانیابوی نحست را با موشک باران بدهیم .
    • IR ۰۸:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      0 3
      پاسخ
      خدانابودشون کنه خدانابودشون کنه ،خداحسابشون رو برسه ،خدا حسابشون رو برسه ،این چنایت ،این جنایت
    • مرتضی IR ۱۱:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      0 0
      پاسخ
      چجوری زده مگه ؟؟؟ ابوالفضل
    • ارمان IR ۱۱:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      0 0
      پاسخ
      فک کنم رهبر حزب الله هم کشته شده ۱۰۰ تا بمب خالی کرده

    پربازدیدها

    پربحث‌ها