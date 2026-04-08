به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «سما» فلسطین، وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در پی حملات هوایی گسترده و بی‌سابقه ارتش رژیم صهیونیستی به بیروت و چندین منطقه دیگر در سراسر لبنان طی امروز، دست‌کم ۱۸۹ نفر به شهادت رسیدند.

مرکز عملیات اورژانس وزارت بهداشت لبنان نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که این حملات که تا قلب پایتخت (بیروت) نیز امتداد یافته، تا این لحظه ۸۹۰ مجروح بر جای گذاشته است.

این نهاد بهداشتی تأکید کرد که آمار اعلام شده اولیه بوده و با توجه به ادامه عملیات امداد و نجات، احتمال افزایش شمار شهدا و مجروحان وجود دارد.

از سوی دیگر رژیم صهیونیستی منطقه البقاع در شرق لبنان را هشت بار هدف حملات هوایی خود قرار داد که در جریان آن ۲۹ نفر شهید و زخمی شدن ۵۱ نفر دیگر مجروح شدند.