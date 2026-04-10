جواد اصغری‌راد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: چله مقاومت را بایستی با تمام وجود گرامی داشت و آن را پیروزی قاطعانه مردم ایران دانست.

دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه بجنورد ادامه داد: مقاومت ۴۰ روزه ملت ایران نهایتاً به آتش‌بس دو هفته‌ای (با امکان تمدید) انجامید و این در حالی است که دشمن به رغم شهادت رهبر فقید و برخی فرماندهان و مردم عزیز، و تخریب و تضعیف بخش‌هایی از صنایع کشور، دستاوردی مبنی بر «تغییر نظام» یا «تسلیم ملی» کسب نکرد.

اصغری‌راد با تأکید بر اینکه ایران و محور مقاومت نیز صدمات و خسارات جدی به دشمنان وارد کردند، افزود: آتش‌بس کنونی یعنی، سوالاتی مانند اینکه تنگه هرمز چگونه باز باشد؟ (اکنون موقتاً باز ولی تحت کنترل ایران است)، هسته‌ای چگونه ادامه یابد؟ (اکنون مواد در ایران است)، و خسارات جنگ چه می‌شود؟

وی در خصوص مباحث پیرامون آتش‌بس و لبنان تصریح کرد: تحلیل حال و آینده در گذشته است. مانند ماجرای جنگ ۸ ساله، زمان پذیرش آتش‌بس، در جبهه حق مباحث و نگرانی‌هایی وجود داشت و همچنین صدامیان با مرصاد ته‌مانده تلاش خویش را انجام دادند.

این استاد علوم سیاسی دانشگاه بجنورد گفت: اکنون نیز همان واقعه تکرار شد. اهرم تنگه هرمز و موشک‌ها در اختیار کشور است و این تلاش‌های نهایی اسرائیل است. لذا ضمن حضور در میدان، جای نگرانی اساسی نیست.

وی در پایان تصریح کرد: بر همین اساس، از این پس موضوع سیاسی و دیپلماتیک نیازمند تلاش بسیار بسیار زیاد خواهد بود.