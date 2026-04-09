به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید احمد شاهرخی، نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرمآباد، عصر پنج شنبه در دیدار با رئیس و مسئولان دانشگاه علوم پزشکی لرستان، با قدردانی از فعالیتهای این دانشگاه در ایام جنگ، به تشریح خدمات ارائهشده پرداخت.
برپایی بیمارستانهای صحرایی و اردوهای جهادی
حجتالاسلام شاهرخی با اشاره به خدمات دانشگاه علوم پزشکی در سال گذشته، گفت: دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال گذشته با برپایی بیمارستانهای صحرایی و اردوهای جهادی به مردم مناطق محروم خدمات درمانی رایگان ارائه کرد.
وی ادامه داد: همچنین در روزهای جنگ ۱۲ روزه و جنگ اخیر با دشمن، با تمام توان خدمات چندین برابری به مردم استان ارائه کرد که این تلاش و عملکرد مسئولان و کارکنان دانشگاه قابل ستایش است.
قدردانی از فعالیت و عملکرد دانشگاه در جنگ ۱۲ روزه و جنگ اخیر
نماینده ولی فقیه در استان لرستان با تأکید بر نقش حیاتی دانشگاه علوم پزشکی در شرایط بحرانی، از زحمات شبانهروزی کادر درمان و مسئولان دانشگاه تقدیر کرد و گفت: مدافعان سلامت در خط مقدم مقابله با پیامدهای جنگ، حماسهای ماندگار آفریدند.
شاهرخی در بخش دیگر از سخنان خود، توقف جذب نیروی خارج از ضابطه استخدامی در دانشگاه را گام مهمی در راستای عدالت اجتماعی دانست و خواستار اجرایی کردن مصوبات سفر اخیر ریاست جمهوری به استان و پیگیری روند ساخت پروژههای عمرانی در حوزه بهداشت و درمان در سال جدید شد.
پیگیری مصوبات سفر ریاست جمهوری و ساخت پروژههای عمرانی
نماینده ولی فقیه در استان لرستان بر لزوم تسریع در اجرای پروژههای نیمهتمام بهداشتی و درمانی تأکید کرد و گفت: باید از تمامی ظرفیتها برای بهرهبرداری سریعتر از این پروژهها استفاده شود تا مردم شریف استان از خدمات مطلوبتری برخوردار گردند.
عدم اعزام مجروحان جنگی به خارج از استان
در ابتدای این دیدار، جلالالدین امیری رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان به ارائه گزارشی از عملکرد دانشگاه پرداخت و گفت: در حالی که روزانه خدمات به مردم ارائه میشد، این خدمات و فعالیتها هم برای مجروحان جنگی انجام میشد و نه تنها هیچ گونه اعزام مجروح به خارج از استان نداشتیم، بلکه گاهی به بیماران و مجروحان مراجعهکننده از خارج استان نیز خدمات درمانی ارائه میشد.
وی، عمده فعالیتهای فرهنگی دانشگاه در ایام جنگ را شامل برپایی موکب در خیابان انقلاب، حضور شبانه کارکنان در جمع مردم در خیابان، تجمع بیعت با مقام معظم رهبری (حفظهالله) با حضور در مراسم خیابان انقلاب برشمرد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان همچنین از برگزاری مراسم اعلام انزجار کارکنان از حمله دشمن به مراکز بهداشتی، درمانی و دارویی کشور در یکی از بیمارستانهای استان خبر داد.
بنابراین گزارش، در این دیدار، حجتالاسلام اسفندی، مسئول نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی لرستان، و دکتر سیف، معاون درمان دانشگاه، و تعدادی از مسئولین دانشگاه حضور داشتند.
این دیدار فرصتی برای تبادل نظر و بررسی راهکارهای ارتقای خدمات سلامت در استان بود.
