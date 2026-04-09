۲۰ فروردین ۱۴۰۵، ۲۲:۱۵

رهبر انقلاب: پویش میلیونی «جان‌فدا برای ایران»در مذاکرات تأثیرگذار است

رهبر انقلاب: پویش میلیونی «جان‌فدا برای ایران»در مذاکرات تأثیرگذار است

رهبر انقلاب با اشاره به حضور گسترده و مؤثر مردم در صحنه‌های مختلف، از پویش رو به رشد میلیونی «جان فدا برای ایران» به عنوان یکی از عناصر کلیدی و تأثیرگذار در عرصه مذاکرات با دشمن نام بردند.

به گزارش خبرگزاری مهر ، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیام خود به‌مناسبت چهلمین روز شهادت رهبر فقید انقلاب، با اشاره به حضور گسترده و مؤثر مردم در صحنه‌های مختلف، از پویش رو به رشد میلیونی «جان فدا برای ایران» به عنوان یکی از عناصر کلیدی و تأثیرگذار در عرصه مذاکرات با دشمن نام بردند و فرمودند: «مسلماً فریادهای شما در میادین در نتیجه مذاکرات مؤثر است؛ همچنان که عدد شگفت‌آور و رو به افزایش میلیونی پویش جان فدا برای ایران هم از عناصر تأثیرگذار در این عرصه است. باذن الله تبارک و تعالی در اثر این نقش‌آفرینی‌ها و استمرار آن، چشم‌اندازی که در پیش روی ملت ایران قرار دارد، ظهور دورانی با شکوه و درخشان و سرشار از عزت و سربلندی و غنا را برای ایشان نوید می‌دهد.»

هادی رضایی

    IR ۰۸:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      0 0
      پاسخ
      جانم فداي ايران ، اي رهبر ازاده اماده ايم اماده

