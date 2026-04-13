نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق بررسی آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی، امروز (دوشنبه) تا ظهر بارش پراکنده باران، بتدریج افزایش وزش باد، در مناطق جنوبی گاهی وزش باد شدید، در ساعت‌های بعدازظهر کاهش ابر و از اواخر وقت امشب بتدریج افزایش ابر در خراسان شمالی پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: برای روز سه‌شنبه صبح تا بعدازظهر در اغلب مناطق خراسان شمالی همراه با کاهش دما، وزش باد لحظه‌ای نسبتاً شدید تا شدید، بارش باران، در پاره‌ای نقاط رگبار باران و رعدوبرق با احتمال تگرگ انتظار داریم. طی این مدت شدت فعالیت سامانه بارشی برای مناطق نیمه شمالی خراسان شمالی برآورد می‌گردد.

وی در ادامه افزود: ادامه فعالیت سامانه بارشی را برای روز چهارشنبه ظهر تا اوایل صبح پنج‌شنبه در خراسان شمالی انتظار داریم. ضمن اینکه طی این مدت در ارتفاعات و قله‌های مرتفع خراسان شمالی بارش برف دور از انتظار نیست.

داداشی تصریح کرد: احتمال آبگرفتگی معابر، جاری شدن روان‌آب، سیلابی شدن مسیل‌ها و کاهش دید و لغزندگی جاده‌ها از پیامدهای فعالیت سامانه بارشی در خراسان شمالی است.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی تصریح کرد: از نظر دمایی، امروز تا صبح چهارشنبه روند کاهشی دما پیش‌بینی می‌شود و با توجه به روند کاهشی دما، برای صبح چهارشنبه در مناطق سردسیر نیمه شرقی خراسان شمالی احتمال وقوع دمای صفر و منفی دور از انتظار نیست و با توجه به احتمال آسیب به محصولات کشاورزی و باغات، لازم است کشاورزان و باغداران تمهیدات لازم را در نظر داشته باشند.