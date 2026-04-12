داداشی: هشدار نارنجی باران و رعدوبرق در خراسان شمالی صادر شد

نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فعالیت سامانه بارشی و رشد ابرهای همرفتی از اواخر وقت دوشنبه تا اوایل شب سه‌شنبه در خراسان شمالی ادامه خواهد داشت.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: نوع مخاطره این سامانه شامل بارش باران، وزش باد لحظه‌ای نسبتاً شدید تا شدید، در بعضی ساعت‌ها رگبار باران و رعدوبرق با احتمال تگرگ است. همچنین در ارتفاعات شمال شرق خراسان شمالی احتمال بارش برف وجود دارد.

وی در ادامه افزود: منطقه اثر این سامانه در اکثر مناطق خراسان شمالی به‌ویژه شمال غرب استان (شهرستان‌های مانه، سملقان، راز و جرگلان و شمال بجنورد) و در پاره‌ای از مناطق به‌ویژه شرق و جنوب شرق (شهرستان‌های اسفراین، بام و صفی‌آباد، شیروان و فاروج) خواهد بود.

داداشی تصریح کرد: کاهش دید، لغزندگی جاده‌ها، اختلال در ترددهای جاده‌ای، آبگرفتگی معابر، جاری شدن روان‌آب و سیلابی شدن مسیل‌ها، صاعقه، سقوط اجسام از ارتفاع و آسیب به سازه‌های موقت و احتمال تگرگ از اثرات مخاطرات این سامانه است.