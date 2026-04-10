دشمن به دنبال تجزیه ایران؛ نبوی: اقتدار ملت همه محاسبات را برهم زد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید رضا نبوی چاشمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته مهدیشهر در مصلای این شهرستان ضمن اشاره به حوادث روز به خصوص جنگ ۴۰ روزه علیه ایران اسلامی بیان کرد: امروز با تحولاتی که در منطقه رخ داده، دنیا امروز نگاهش به ایران اسلامی و محور مقاومت است.

وی با بیان اینکه دشمن با اشتباه محاسباتی که توان و غیرت ایرانی و انقلابی و اسلامی ملت ایران داشت وارد نبردی مهم شد، افزود: دشمن ما از بدنه محکم نظام حاکمیتی ایران اسلامی که برگرفته از خواست مردم و انطباق با شریعت اسلام است خبر نداشتند و لذا وارد نبردی شد که به باتلاق خودش تبدیل گشت.

امام جمعه مهدیشهر بیان کرد: دشمنان قصد داشتند با به شهادت رساند رهبر انقلاب، کشور را فلج کرده و در نهایت با یک قیام داخلی ایران اسلامی را تکه تکه کنند اما دشمن نتوانست به درستی از این عزم و غیرت انقلابی مردم ایران اسلامی اطلاع کسب کند.

نبوی چاشمی با بیان اینکه مردم ما ۴۰ شب و روز در خیابان ها ایستادگی کرده اند تا نشان دهند که کشور به دشمن نمی دهند، ابراز کرد: حمایت مردم ما از نیروهای مسلح که ضربات مهلکی بر پیکر دشمنان وارد کرد، استثنایی بوده است.

وی با بیان اینکه دشمن قصد داشت چیزی از ایران باقی نگذارد، افزود: بعد از چند روز اعلام کردند که قدرت هسته ای و نظامی ایران را از بین برده ایم و رهبر انقلاب را شهید کرده ایم اما چه شد که بعد از ۴۰ روز مجبور به پذیرش شکست شده‌اند؟

امام جمعه مهدیشهر همچنین با بیان اینکه آمریکا در هفته اول جنگ تسلیم بی قید و شرط ایران را خواستار شد، تاکید کرد: حضور مردم انقلابی در میدان و اقتدار نیروهای مسلح میدان را چنان گسترشی داد که دشمن حتی عقلش هم نمی رسید که می تواند از این ناحیه چنین ضربه ای کاری بزند.

نبوی چاشمی با بیان اینکه انزجار ملت ایران از استکبار خیالات دشمن را خام و بر آب، گذاشت، افزود: کسی که برای ما شرط می گذاشت و در مذاکرات تعیین می‌کرد که بر روی چه چیزهایی صحبت کنیم مجبور شد در میدان ایران اسلامی بازی کند و این همان اقتداری بود که دشمن فکرش را نمی کرد و از ناحیه آن غافلگیر شد.