به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علیرضا آرامی در خطبه های این هفته نماز جمعه گرمسار در مصلای این شهر با اشاره به جنگ ۴۰ روزه بیان کرد: جنگ ها همواره دو میدان دارند که یکی میدان نبرد نیروهای مسلح و دیگری میدان دیپلماسی و مذاکره است.

وی با بیان اینکه اینطور نیست که یک جنگ تماماً در مرحله نظامی پیش برود بلکه با سخت ترین دشمنان هم می توان با چشم باز و با درایت مذاکره کرد، افزود: مذاکره به معنای صلح و توقف جنگ نیست.

امام جمعه گرمسار با بیان اینکه شاید در هنگام مذاکره آتش جنگ قدری فروکش کند اما مذاکره به معنای صلح نیست، تاکید کرد: ما باید به مسئولان خوب خودمان اعتماد کنیم.

آرامی با بیان اینکه امروز مردم ما باید به مسئولان جنگ و فرماندهان نظامی مان اطمینان داشته باشیم، ابراز کرد: آیا می توانیم فرماندهان سپاه ما که یکی پس از دیگری به شهادت رسیدند، به ترس و سستی متهم کنیم؟ لذا باید کمی صبر داشت.

وی با بیان اینکه فرماندهان نظامی و انتظامی و اطلاعاتی ما چنان با عزت و اقتدار و غیرت پای کار ایستاده اند که زندگی شان را رها کرده اند تا اسلام و نظام را از تیر دشمنان حفظ نمایند، افزود: فرماندهان ما می دانند که باید چه کنند و لذا مردم شجاع ما نباید نگران باشند.

امام جمعه گرمسار با بیان اینکه ما فرمانده کل قوا در کشورمان داریم لذا نمی توان گفت که فرمانده کل قوا بی خبر و غیر مطلع است که در مذاکره ها چه می گذرد، تاکید کرد: این نوع تفکر بی حرمتی به فرماندهی کل قوا است.

آرامی با بیان اینکه مردم قدردان مسئولانی هستند که مردانه ایستاده و بخشی از آنان جان خودشان را فدا کردند، افزود: امروز زمان انسجام و وحدت است تا بتوانیم پیروزی بر دشمن استکبارگر را که حالا در ضعیف ترین موضع خود نیز قرار گرفته، جشن بگیریم.