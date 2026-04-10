۲۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۰۳

دشمن در ضعیف‌ترین موضع؛ آرامی: جشن پیروزی نهایی در پیش است

گرمسار- امام جمعه گرمسار با اشاره به دو میدان «نبرد» و «دیپلماسی»، دشمن را در ضعیف‌ترین حالت دانست و تأکید کرد: مردم و نیروهای مسلح، جشن پیروزی نهایی بر استکبار را برگزار خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علیرضا آرامی در خطبه های این هفته نماز جمعه گرمسار در مصلای این شهر با اشاره به جنگ ۴۰ روزه بیان کرد: جنگ ها همواره دو میدان دارند که یکی میدان نبرد نیروهای مسلح و دیگری میدان دیپلماسی و مذاکره است.

وی با بیان اینکه اینطور نیست که یک جنگ تماماً در مرحله نظامی پیش برود بلکه با سخت ترین دشمنان هم می توان با چشم باز و با درایت مذاکره کرد، افزود: مذاکره به معنای صلح و توقف جنگ نیست.

امام جمعه گرمسار با بیان اینکه شاید در هنگام مذاکره آتش جنگ قدری فروکش کند اما مذاکره به معنای صلح نیست، تاکید کرد: ما باید به مسئولان خوب خودمان اعتماد کنیم.

آرامی با بیان اینکه امروز مردم ما باید به مسئولان جنگ و فرماندهان نظامی مان اطمینان داشته باشیم، ابراز کرد: آیا می توانیم فرماندهان سپاه ما که یکی پس از دیگری به شهادت رسیدند، به ترس و سستی متهم کنیم؟ لذا باید کمی صبر داشت.

وی با بیان اینکه فرماندهان نظامی و انتظامی و اطلاعاتی ما چنان با عزت و اقتدار و غیرت پای کار ایستاده اند که زندگی شان را رها کرده اند تا اسلام و نظام را از تیر دشمنان حفظ نمایند، افزود: فرماندهان ما می دانند که باید چه کنند و لذا مردم شجاع ما نباید نگران باشند.

امام جمعه گرمسار با بیان اینکه ما فرمانده کل قوا در کشورمان داریم لذا نمی توان گفت که فرمانده کل قوا بی خبر و غیر مطلع است که در مذاکره ها چه می گذرد، تاکید کرد: این نوع تفکر بی حرمتی به فرماندهی کل قوا است.

آرامی با بیان اینکه مردم قدردان مسئولانی هستند که مردانه ایستاده و بخشی از آنان جان خودشان را فدا کردند، افزود: امروز زمان انسجام و وحدت است تا بتوانیم پیروزی بر دشمن استکبارگر را که حالا در ضعیف ترین موضع خود نیز قرار گرفته، جشن بگیریم.

