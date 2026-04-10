به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام دکتر عطااله پورعباسی دبیر ستاد راهبری توسعه علوم و فناوریهای شناختی به شرح زیر است؛
بسم الله الرحمن الرحیم
و لاتحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون
خبر شهادت عالم فرزانه و استاد بیبدیل علم و ادب، جناب آقای دکتر سید کمال خرازی مایه تأسف و تأثر عمیق اقشار مختلف جامعه دانشگاهی به ویژه زیستبوم بزرگ علوم شناختی گردید.
حس اندوه و حسرت از دست دادن شخصیتی اینچنین کمنظیر از یک سو و از سوی دیگر حس مباهات به شاگردی مکتب او و بالندگی درخت تنومند علوم شناختی در فضای علم و فناوری کشور که از ابتدای تولد، به دست آن بزرگمرد آبیاری گردید، وضعیتی است که این خبر جانکاه بر قلب تک تک شاگردان و دستپروردگان آن بزرگوار مستولی کرده است.
اینجانب به نمایندگی از اعضای جامعه بزرگ دانشمندان، پژوهشگران و فناوران حوزه علوم و فناوریهای شناختی، فقدان و عروج آن قهرمان وطن و چهره آبرومند جهان تشیع را به پیشگاه امام عصر علیه السلام، مقام معظم رهبری و فرهیختگان کشور تبریک و تسلیت عرض نموده و بار دیگر در محضر مردم شریف ایران، به خون آن شهید راه حق سوگند یاد میکنیم تا مسیر توسعه علوم و فناوریهای شناختی را تا تحقق چشمانداز رفیعی که او به ما آموخت، با قدرت و همتی دوچندان ادامه خواهیم داد و باور داریم که در این راه دست هدایت او، همچنان بر شانههای ماست.
خوشا به او که شهادتش روزی گشت و بدا به ما که حسرت دیدارش نصیب."
